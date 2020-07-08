с чего всё началось

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств. В оборот препарат должен поступить 1 января следующего года.

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

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