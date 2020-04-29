Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

с чего всё началось

Распространение коронавируса еще не вышло на плато, ожидается, что ситуация переломится в ближайшие дни, заявил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Эпидемиолог отметил эффективность ограничительных мер в борьбе с коронавирусом.

Минздрав РФ ожидает перелом ситуации с коронавирусом в ближайшие дни

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