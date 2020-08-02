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Народные новости
Народные новости

Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий

В некоторых регионах России ситуация с коронавирусом требует наблюдения. Там выявляют новые случаи COVID-19, пояснил главный внештатный специалист по инфекционным болезням ведомства профессор Владимир Чуланов. Коронавирус передается воздушно-капельным путем.В источнике
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RT на русском

Инфекционист рассказал, кому следует отказаться от путешествий

RT на русском10:45
РИА Новости

В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

РИА Новости09:53
URA.Ru

Кому стоит отказаться от путешествий из-за пандемии. Рекомендации Минздрава

URA.Ru10:30
Газета.Ru

В Минздраве рассказали, кому стоит отказаться от путешествий из-за COVID-19

Газета.Ru10:06
ТАСС

Эксперт посоветовал людям с хроническими заболеваниями пока воздержаться от путешествий

ТАСС10:00
Известия

Людям с хроническими болезнями посоветовали воздержаться от путешествий

Известия10:30
Интерфакс

Минздрав РФ призвал пожилых людей и «хроников» пока не путешествовать

Интерфакс09:47
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Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, который назвал специалиста "хлюпиком" из-за ухода из его команды в стан "железнодорожников" в 2009 году.
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»
Российская газета15:15
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Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Lenta.ru14:29
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Турчинов предложил возбудить против Зеленского уголовное дело

Президент Украины Владимир Зеленский несет такую же ответственность за сохранение российской "оккупации" в Крыму, как и предыдущее руководство страны, заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Газета.Ru10:23
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