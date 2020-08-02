ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября

В Пенсионном фонде России рассказали об условиях получения этих денег Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые родители еще не подали заявления на выплаты, положенные им на детей до 16 лет.