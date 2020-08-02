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В некоторых регионах России ситуация с коронавирусом требует наблюдения. Там выявляют новые случаи COVID-19, пояснил главный внештатный специалист по инфекционным болезням ведомства профессор Владимир Чуланов. Коронавирус передается воздушно-капельным путем.В источнике
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