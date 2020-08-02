Коронавирус
Народные новостиМинздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий
В некоторых регионах России ситуация с коронавирусом требует наблюдения. Там выявляют новые случаи COVID-19, пояснил главный внештатный специалист по инфекционным болезням ведомства профессор Владимир Чуланов. Коронавирус передается воздушно-капельным путем.
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Наука
Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
Происшествия
В Москве подрались десантники и росгвардейцы
РИА Новости 11:41
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета вчера в 15:57
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
Общество
В Минздраве предложили поднять акцизы на табак
Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36
Футбол
Крылья Советов — Балтика 0:0 (2-й тайм)
Калининградская "Балтика" в воскресенье, 2 августа начнёт свой очередной сезон в футбольной национальной лиге.
Клопс 31 июля в 11:14
Общество
Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского
По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста 31 июля в 08:28
Происшествия
Под Калининградом потерпел крушение частный легкомоторный самолет
У поселка Стрельцово под Калининградом потерпел крушение частный легкомоторный самолет. Три человека, находившиеся на его борту, выжили.
Российская газета 11:09
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 11:09
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС 03:19
Происшествия
Девять детей заразились коронавирусом в Краснодарском крае за сутки
По данным на 2 августа, в Краснодарском крае заболели коронавирусом 8472 человека, из них 107 человек – за последние сутки.
Югополис 04:59
Политика
Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с посланием к народу и парламенту 4 августа, а 3 августа обе палаты белорусского парламента откроют свои сессии для решения процессуальных вопросов, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
РИА Новости 10:17
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
В первом туре чемпионата России 8 августа ЦСКА сыграет с «Химками», «Ротор» в этот же день проведёт игру против «Зенита».
ГЛАС.RU 06:55
Экономика
Мишустин подписал снижение первого взноса по льготной ипотеке до 15%
Премьер Михаил Мишустин подписал Постановление правительства РФ о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке под 6,5% с 20% до 15%.
Недвижимость.RU 06:06
Происшествия
Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу
Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
Здоровье
Признаки рака на ранней стадии перечислил профессор Верткин
Как сообщает ToDay News Ufа, онкологическое заболевание можно обнаружить на ранних стадиях его развития, когда первые симптомы рака только-только начинают появляться.
ToDay News Ufa 30 июля в 07:49
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Культура
Самбурская вернётся в сериал «Универ»
Оказалось, что в юбилейном десятом сезоне "Универа" Самбурская вновь сыграет полюбившуюся зрителям Кристину.
Pravda.Ru 11:23
Автоспорт
Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят сошел с трассы на Гран-при Великобритании, разбив свой болид об отбойник.
Российская газета 11:00
Происшествия
При ЧП с машиной ВМС США погибли восемь военных
В Соединённых Штатах затонула боевая машина-амфибия, восемь человек признаны погибшими, ещё двое госпитализированы, сообщается в Twitter 1-го экспедиционного Корпуса морской пехоты США.
Аргументы и Факты 12:05
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель и Максим Колесников ушли из «Дома-2»
Участница реалити-шоу Дом-2 Алена Рапунцель сообщила, что покидает проект вместе с возлюбленным Максимом Колесниковым, мамой и сыном Богданом.
NewInform 09:32
Киберспорт
Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча
Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru вчера в 13:12
Общество
Сафронов после изоляции попал в камеру к подозреваемому в терроризме
Советник главы "Роскосмоса" и журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, после неподтвержденного COVID-19 переведен в обычную камеру СИЗО "Лефортово", сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович в воскресенье.
Интерфакс 11:27
Политика
Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку
Главврач больницы №40, расположенной в московском поселке Коммунарка, Денис Проценко в интервью "Российской газете" рассказал о том, как президент России Владимир Путин посещал медучреждение в марте.
Газета.Ru вчера в 11:23
Происшествия
Часть проспекта Маршала Жукова в Москве перекрыли из-за провала грунта
В связи с провалом грунта рядом с местом проведения земляных работ временно перекрыто движение на участке проспекта Маршала Жукова на северо-западе столицы.
Интерфакс 11:40
Футбол
Кокорин прокомментировал свои высказывания об игре за «Спартак»
Аргументы и Факты 07:20