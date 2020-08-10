Минздрав РФ попросили отложить регистрацию вакцины от коронавируса

В письме подчеркивается, что ускоренная регистрация вакцины от коронавируса не сделает Россию лидером в гонке вакцин, она лишь «подвергнет ненужной опасности конечных потребителей». Как сообщало ИА REGNUM, Россия может стать первой страной, которая произведёт вакцину от коронавируса.