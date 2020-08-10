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REGNUM
REGNUM

Минздрав РФ попросили отложить регистрацию вакцины от коронавируса

В письме подчеркивается, что ускоренная регистрация вакцины от коронавируса не сделает Россию лидером в гонке вакцин, она лишь «подвергнет ненужной опасности конечных потребителей». Как сообщало ИА REGNUM, Россия может стать первой страной, которая произведёт вакцину от коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Ассоциация организаций клинических исследований, в которую входят фармкомпании и исследовательские организации, призвала Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса, разработанную в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, пишет "Медуза
".
ЗакC.Ру05:21
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Царьград

«Укладываются в героическую парадигму»: Фармакологи бьют тревогу из-за первой русской COVID-вакцины

Царьград07:58
РБК

Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19

РБК07:10
REGNUM

Минздрав РФ попросили отложить регистрацию вакцины от коронавируса

REGNUM07:20
Собеседник

Исследователи просят Минздрав не торопиться с регистрацией вакцины

Собеседник07:29
Дождь

«Ненужная опасность». Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Дождь06:39
Эхо Москвы

«Медуза»: Фармкомпании призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса, которую разрабатывают в центре Гамалеи

Эхо Москвы05:33
Фармацевтический вестник

АОКИ просит Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Фармацевтический вестник05:00

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Интерфакс02:24
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Газета.Ruвчера в 08:34
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REGNUM07:25
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