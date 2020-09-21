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РИА Новости
РИА Новости

Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса

Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщила пресс-служба ведомства.В источнике
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RT на русском

Минздрав России разрешил испытания ещё одной вакцины от коронавируса

RT на русском17:28
РИА Новости

Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса

РИА Новости17:09
Российская газета

Минздрав разрешил клинические испытания третьей вакцины от коронавируса

Российская газета17:00
РБК

Минздрав разрешил испытания на людях еще одной вакцины от COVID

РБК17:01
Известия

Минздрав разрешил клинические исследования вакцины центра Чумакова от COVID-19

Известия17:01
Коммерсантъ

Вакцину Центра имени Чумакова допустили до клинических испытаний

Коммерсантъ17:00
ТАСС

Центр им. Чумакова получил разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса

ТАСС17:01

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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Глава алтайского Минприроды досрочно ушел в отставку

«Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий и освобождении от замещаемой государственной должности по собственному желанию министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина с 21 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.
Компаниявчера в 09:00
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В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБКвчера в 09:45
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Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
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Стало известно об изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в беседе с «Парламентской газетой» в понедельник, 21 сентября, рассказала об изменениях в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ).
Известия17:58
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Томский СК возбудил дело против чиновников «лесного» департамента

Следственные органы СК РФ по региону возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками департамента лесного хозяйства Томской области и подведомственных учреждений при организации санитарной рубки древесины в заказнике "Карегодский" в Обско-Чулымском урочище, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Томсквчера в 08:04
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