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РИА Новости
РИА Новости

Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса

Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщила пресс-служба ведомства.В источнике
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 22 сентября

Коммерсантъ00:00
RT на русском

Минздрав России разрешил испытания ещё одной вакцины от коронавируса

RT на русском17:28
РБК

Минздрав разрешил испытания на людях еще одной вакцины от COVID

РБК17:01
РИА Новости

Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса

РИА Новости17:09
ТАСС

Центр им. Чумакова получил разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса

ТАСС17:01
Lenta.ru

В России разрешили испытания еще одной вакцины от коронавируса

Lenta.ru17:25
Российская газета

Минздрав разрешил клинические испытания третьей вакцины от коронавируса

Российская газета17:00

Украина может взять Донбасс завтра, — американский офицер

Американский военный в интервью скандально известному киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что украинская армия способна на сегодняшний день «взять Донбасс», так как по сравнению с 2014 годом она стала профессиональной и хорошо вооружённой.
Украина может взять Донбасс завтра, — американский офицер
Rusvesna.suвчера в 11:15
84

В США пригрозили России ультиматумом по ДСНВ

Ранее «Профиль» сообщил, что США готовы продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но на «некоторый период времени» и на определенных условиях – если Россия и США смогут уладить вопрос верификации и выйти на политически обязывающие соглашения.
Профильвчера в 17:08
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Стало известно об изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в беседе с «Парламентской газетой» в понедельник, 21 сентября, рассказала об изменениях в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ).
Известия17:58
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В Великобритании через 10 лет могут запретить продажу машин на бензине

По информации издания, изначально введение запрета на продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе, планировалось ввести в соответствии с планами перехода к чистой энергетике с 2040 года.
Страна Советов on-lineвчера в 11:27
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СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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Минздрав РФ не исполнил три из четырех целей Госпрограммы на 2019 год

Было установлено, что в 2019-м Минздрав не смог реализовать госпрограмму «Развитие здравоохранения» в полном объеме: из четырех целей была достигнута всего одна — снижение младенческой смертности.
Live24вчера в 02:18
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