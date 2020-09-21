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РИА Новости
РИА Новости

Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса

Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщила пресс-служба ведомства.В источнике
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Известия

Минздрав разрешил клинические исследования вакцины центра Чумакова от COVID-19

Известия17:01
РИА Новости

Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса

РИА Новости17:09
ТАСС

Центр им. Чумакова получил разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса

ТАСС17:01
РБК

Минздрав разрешил испытания на людях еще одной вакцины от COVID

РБК17:01
RT на русском

Минздрав России разрешил испытания ещё одной вакцины от коронавируса

RT на русском17:28
Коммерсантъ

Вакцину Центра имени Чумакова допустили до клинических испытаний

Коммерсантъ17:00
Российская газета

Минздрав разрешил клинические испытания третьей вакцины от коронавируса

Российская газета17:00

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Коммерсантъвчера в 10:38
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РИА Новостивчера в 13:55

В Великобритании через 10 лет могут запретить продажу машин на бензине

По информации издания, изначально введение запрета на продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе, планировалось ввести в соответствии с планами перехода к чистой энергетике с 2040 года.
Страна Советов on-lineвчера в 11:27
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Отслуживший российский спутник «Метеор-Э» во вторник сойдет с орбиты

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Интерфаксвчера в 08:58
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