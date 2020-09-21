Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Футболисты "Краснодара" провели больше матчей в текущем сезоне, чем ПАОК, поэтому могут находиться в лучшей форме перед первой встречей в рамках квалификации Лиги чемпионов, считает полузащитник греческого клуба Омар Эль-Каддури.
Выведенный из эксплуатации российский спутник наблюдения поверхности Земли "Метеор-Э" во вторник примерно в 06:45 по Москве должен войти в плотные слои атмосферы над Индийским океаном, сообщил сайт space-track.org, ссылаясь на данные ВВС США.