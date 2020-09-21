Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса

Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщила пресс-служба ведомства.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Минздрав разрешил испытания на людях еще одной вакцины от COVID

РБК17:01
РИА Новости

Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса

РИА Новости17:09
ТАСС

Центр им. Чумакова получил разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса

ТАСС17:01
RT на русском

Минздрав России разрешил испытания ещё одной вакцины от коронавируса

RT на русском17:28
Известия

Минздрав разрешил клинические исследования вакцины центра Чумакова от COVID-19

Известия17:01
Коммерсантъ

Вакцину Центра имени Чумакова допустили до клинических испытаний

Коммерсантъ17:00
Российская газета

Минздрав разрешил клинические испытания третьей вакцины от коронавируса

Российская газета17:00

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
244

Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостей19 сентября в 18:35
4

Украина может взять Донбасс завтра, — американский офицер

Американский военный в интервью скандально известному киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что украинская армия способна на сегодняшний день «взять Донбасс», так как по сравнению с 2014 годом она стала профессиональной и хорошо вооружённой.
Rusvesna.suвчера в 11:15
34

Чьи сделки «засветил» Минфин США. Поименный список

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и больше сотни изданий-партнеров изучили почти две тысячи документов о подозрительных банковских операциях, которые банки передают в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США.
Телеканал RTVIвчера в 15:03