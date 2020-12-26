Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что новая вакцина разрешена к применению людьми старшего возраста. Теперь граждане РФ из наиболее уязвимой группы населения также смогут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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С чего всё началось Министерство здравоохранения России одобрило применение вакцины "Спутник V" от коронавируса для людей старше 60 лет, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в эфире телеканала " Россия 24 ". Газета.Ru вчера в 01:10