Коронавирус
Российская газетаГлава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19
Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Читать в источнике
Оценить197
Нас эта ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее.
с чего всё началось
Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, достигнутые успехи необходимо закреплять вакцинацией населения. Об этом заявил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.ТАСС00:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт заявил, что для новой вспышки коронавируса достаточно и десятка бессимптомных больных
Комсомольская правда01:56
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»
Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИА Новости 05:36
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Футбол
Хакан Чалханоглу: «Нам повезло, что Пиоли тренирует „Милан“»
Пиоли позволяет мне играть так, как я хочу. Он беседует со мной за пределами поля.
Sports.ru 04:17
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Шоу-бизнес
Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
Друг семьи Михаила Ефремова рассказал о досуге актера, находящегося на домашнем аресте по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 05:07
Кино
Путин и Мишустин поздравили актера Василия Ливанова с юбилеем
РИА Новости 04:19
Политика
В Канаде заявили о невозможности убрать памятник солдатам СС
Мэр канадского города Оквилл Роб Бертон заявил, что убрать памятник солдатам дивизии СС "Галичина" с украинского кладбища не представляется возможным.
РЕН ТВ вчера в 07:45
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек
Число умерших от коронавируса в мире достигло 600 тыс. человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 20:42
Футбол
«Урал» и «Химки» объявили стартовые составы на полуфинал Кубка России
Тренерские штабы «Урала» и «Химок» объявили стартовые составы команд на полуфинальный матч Кубка России, который состоится в Екатеринбургt.
Metaratings 05:29
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
ToDay News Ufa вчера в 02:17
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 19:50
Общество
Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и IT-продукции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 04:11
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17.
Piter.tv вчера в 03:07
Интернет
Microsoft признала проблему с подключением к интернету в Windows 10
Корпорация Microsoft признала проблему некорректной индикации соединения с интернетом в операционной системе Windows 10.
News.ru 05:07
Здоровье
Статистику распространенности ожирения в России объяснил Минздрав
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян дал оценку статистике распространенности ожирения в регионах РФ.
Live24 05:24
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Футбол
«Арсенал» не пустил «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
«Арсенал» вышел в финал Кубка Англии. В полуфинале турнира лондонский клуб отпраздновал победу над «Манчестер Сити».
Vprognoze.ru вчера в 21:52
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
Хоккей
Коронавирус атакует: случаи заражения COVID-19 в КХЛ
13 июля Морозов утверждал, что среди инфицированных были два хоккеиста "Северстали", трое игроков "Торпедо", один положительный результат теста на COVID-19 был выявлен в "Спартаке".
Газета.Ru вчера в 13:11
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Футбол
СМИ: футболисты «Барселоны» хотят, чтобы команду возглавил Клюйверт
Бывший футболист "Барселоны" Патрик Клюйверт может сменить Кике Сетьена на посту главного тренера испанского клуба, сообщает Mundo Deportivo.
РИА Новости 05:52
Спорт
Глава РУСАДА Ганус опасается инсценировки своего самоубийства
Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус объяснил сообщения, которые он написал в своем «Твиттере».
Bookmaker-ratings.ru 04:46
Футбол
Петрюс Бумаль: не встану на колено, если забью гол
Чемпионат 05:20