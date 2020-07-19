Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаГлава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19

Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
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Нас эта ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее.
— Александр Гинцбург, учёныйЭкономика сегодня 02:23
с чего всё началось

Эксперт: в России сохраняется вероятность подъема заболеваемости коронавирусом

Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, достигнутые успехи необходимо закреплять вакцинацией населения. Об этом заявил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
ТАСС00:42

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РЕН ТВ00:50

Эксперт: в России сохраняется вероятность подъема заболеваемости коронавирусом

ТАСС00:42
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