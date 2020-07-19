Минздрав РФ сообщил об опасности подъема заболеваемости коронавирусом
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Опасность подъема заболеваемости COVID-19 в РФ сохраняется, все успехи нужно закрепить вакцинацией населения, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.В источнике
Нас эта ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее.
С чего всё началось
Эксперт: в России сохраняется вероятность подъема заболеваемости коронавирусом
Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, достигнутые успехи необходимо закреплять вакцинацией населения. Об этом заявил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
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