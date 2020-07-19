Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политическая Экспертиза
Политическая Экспертиза

Минздрав РФ сообщил об опасности подъема заболеваемости коронавирусом

Опасность подъема заболеваемости COVID-19 в РФ сохраняется, все успехи нужно закрепить вакцинацией населения, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.В источнике
Александр Гинцбургучёный
Нас эта ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее.
С чего всё началось
ТАСС

Эксперт: в России сохраняется вероятность подъема заболеваемости коронавирусом

Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, достигнутые успехи необходимо закреплять вакцинацией населения. Об этом заявил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
ТАСС00:42
Подробнее о событии
РБК

Эксперт заявил о сохранении вероятности подъема заболеваемости COVID-19

РБК02:51
Комсомольская правда

Эксперт заявил, что для новой вспышки коронавируса достаточно и десятка бессимптомных больных

Комсомольская правда02:46
ТАСС

Эксперт: в России сохраняется вероятность подъема заболеваемости коронавирусом

ТАСС00:42
Московский Комсомолец

Эксперт предупредил об опасности подъема заболеваемости COVID-19 в РФ

Московский Комсомолец01:11
Взгляд.ру

НИЦ Гамалеи подчеркнул необходимость закрепить успехи в борьбе с COVID-19

Взгляд.ру00:58
РЕН ТВ

Глава центра им. Гамалеи: успех с COVID-19 надо закреплять вакцинацией

РЕН ТВ00:50
Эхо Москвы

В России по-прежнему сохраняется риск роста заболеваемости коронавирусом, считают специалисты

Эхо Москвы03:02
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском06:16
2,1K
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

В Канаде расследуют осквернение памятника дивизии СС «Галичина»

Неизвестные на украинском кладбище в канадском городе Оквилл оставили между 19 и 21 июня надпись на кенотафе бойцам 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина", тогда местная полиция начала расследование инцидента как преступления, совершенного на почве ненависти.
DixiNewsвчера в 03:48
271
Реклама

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUMвчера в 03:50
47
Реклама

Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях

«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия09:37
Реклама
Реклама

Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщения о резком запахе стали поступать от нижегородцев около 16:00 по Москве как из заречной части города - с улицы Марата (Канавинский район), из микрорайона Мещерское озеро, так и из нагорной - Нижегородского и Советского районов.
Интерфакс10:10
85
Реклама