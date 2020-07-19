Коронавирус
Российская газетаГлава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19
Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Читать в источнике
Оценить208
Нас эта ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее.
с чего всё началось
Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, достигнутые успехи необходимо закреплять вакцинацией населения. Об этом заявил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.ТАСС00:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт заявил, что для новой вспышки коронавируса достаточно и десятка бессимптомных больных
Комсомольская правда02:46
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:52, Ашберн
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Известия вчера в 12:01
Культура
Киану Ривз стал автором комикса о полубоге Берсеркере
Главный герой "BRZRKR" – полусмертный-полубог, которого в течение тысячелетий принуждали к насилию.
Деловое.ТВ 06:08
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 103 человек
На 19 июля в Ростовской области у 11 419 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 271,8 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:55
Футбол
«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу
RT на русском 07:59
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты 17 июля в 15:13
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Здоровье
В Гонконге ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила об ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в этом специальном административном районе КНР, сообщило гонконгское издание South China Morning Post.
РИА Новости 08:32
Общество
Финальная часть Splinter Cell может выйти в 2021 году
Новая часть Splinter Cell будет заключительной историей агента Сэма Фишера, после чего он уйдёт на заслуженную пенсию.
The GEEK 05:32
Армия и оружие
Военные эксперты сравнили истребители Су-35 и Eurofighter Typhoon
Эксперты американского издания The National Interest сравнили российский истребитель Су-35 и Eurofighter Typhoon, стоящий на вооружении у стран НАТО (Германии, Испании, Австрии, Великобритании).
NewInform вчера в 03:23
Политика
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Общество
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Шоу-бизнес
Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru 08:42
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РИА Новости 07:59
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
Шоу-бизнес
Певец Игорь Николаев улетел отдыхать на частном самолете
Российский музыкант Игорь Николаев вызвал общественный резонанс тем, что на частном самолете увез своих родных на отдых.
Общественная служба новостей вчера в 19:53
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
В Московской области обнаружен труп пожилой женщины, спрятанный в чемодане.
Российская газета 05:43
Игры
God of War может выйти на ПК в августе
Cyber.sports.ru 08:07
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Кино
Собянин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Василия Ливанова
Народные новости 07:14
Футбол
Азар назвал первый сезон в «Реале» худшим в своей карьере
Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар высказался по поводу своего первого сезона в составе нового клуба.
Нева Спорт 08:10
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Игры
Разработчики показали релизный трейлер Crysis Remastered для Switch
Разработчики из Crytek опубликовали новый трейлер игры Crysis Remastered, которая уже 23 июля выйдет на консоли Nintendo Switch.
The GEEK 02:08