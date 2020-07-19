Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаГлава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19

Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Читать в источнике
Комментировать234
Нас эта ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее.
— Александр Гинцбург, учёныйЭкономика сегодня 02:23
с чего всё началось

Эксперт: в России сохраняется вероятность подъема заболеваемости коронавирусом

Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, достигнутые успехи необходимо закреплять вакцинацией населения. Об этом заявил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
ТАСС00:42

Подробнее о событии

Эксперт предупредил об опасности подъема заболеваемости COVID-19 в РФ

Московский Комсомолец01:11

Эксперт заявил, что для новой вспышки коронавируса достаточно и десятка бессимптомных больных

Комсомольская правда02:46

В России по-прежнему сохраняется риск роста заболеваемости коронавирусом, считают специалисты

Эхо Москвы03:02

Эксперт заявил о сохранении вероятности подъема заболеваемости COVID-19

РБК02:51

НИЦ Гамалеи подчеркнул необходимость закрепить успехи в борьбе с COVID-19

Взгляд.ру00:58

Глава центра им. Гамалеи: успех с COVID-19 надо закреплять вакцинацией

РЕН ТВ00:50

Эксперт: в России сохраняется вероятность подъема заболеваемости коронавирусом

ТАСС00:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:52, Ашберн
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Известия вчера в 12:01
106
Происшествия

Французская полиция задержала подозреваемого в поджоге собора XV века

Газета.Ru 06:35
40
Культура

Киану Ривз стал автором комикса о полубоге Берсеркере

Главный герой "BRZRKR" – полусмертный-полубог, которого в течение тысячелетий принуждали к насилию.
Деловое.ТВ 06:08
4
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
2,2K
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 103 человек

На 19 июля в Ростовской области у 11 419 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 271,8 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:55
1,5K
Футбол

«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу

RT на русском 07:59
1
Общество

В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за жары

BFM.ru 07:10
4
Общество

Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты 17 июля в 15:13
15
Происшествия

В Петербурге погиб вокалист панк-группы «Синдром восьмиклассника»

РИА Новости 07:18
1
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
194
Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Expert.ru 17 июля в 10:09
25
Здоровье

В Гонконге ужесточат меры по борьбе с коронавирусом

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила об ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в этом специальном административном районе КНР, сообщило гонконгское издание South China Morning Post.
РИА Новости 08:32
Общество

Финальная часть Splinter Cell может выйти в 2021 году

Новая часть Splinter Cell будет заключительной историей агента Сэма Фишера, после чего он уйдёт на заслуженную пенсию.
The GEEK 05:32
3
Армия и оружие

Военные эксперты сравнили истребители Су-35 и Eurofighter Typhoon

Эксперты американского издания The National Interest сравнили российский истребитель Су-35 и Eurofighter Typhoon, стоящий на вооружении у стран НАТО (Германии, Испании, Австрии, Великобритании).
NewInform вчера в 03:23
3
Политика

СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»

Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
18
Общество

Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Шоу-бизнес

Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru 08:42
96
Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РИА Новости 07:59
95
Происшествия

Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избили в Москве

Lenta.ru 07:26
14
Общество

На Дальнем Востоке продолжились акции в поддержку Фургала

BFM.ru 05:05
2,9K
Политика

National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
639
Шоу-бизнес

Певец Игорь Николаев улетел отдыхать на частном самолете

Российский музыкант Игорь Николаев вызвал общественный резонанс тем, что на частном самолете увез своих родных на отдых.
Общественная служба новостей вчера в 19:53
38
Происшествия

В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане

В Московской области обнаружен труп пожилой женщины, спрятанный в чемодане.
Российская газета 05:43
99
Происшествия

Полицейский прыгнул с 13-го этажа, чтобы поймать педофила

Газета.Ru 05:36
9
Игры

God of War может выйти на ПК в августе

Cyber.sports.ru 08:07
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
2K
Кино

Собянин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Василия Ливанова

Народные новости 07:14
16
Футбол

Азар назвал первый сезон в «Реале» худшим в своей карьере

Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар высказался по поводу своего первого сезона в составе нового клуба.
Нева Спорт 08:10
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
1,1K
Игры

Разработчики показали релизный трейлер Crysis Remastered для Switch

Разработчики из Crytek опубликовали новый трейлер игры Crysis Remastered, которая уже 23 июля выйдет на консоли Nintendo Switch.
The GEEK 02:08
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное