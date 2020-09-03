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REGNUM
REGNUM

Минздрав РФ включил в схему лечения COVID-19 новый препарат

Москва, 3 сентября 2020, 21:29 — REGNUM Новый препарат «Левилимаб» включён в схему лечения коронавирусной инфекции Минздравом РФ, сообщили 3 сентября в пресс-службе ведомства.В источнике
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РИА Новости

Препарат от осложнений при COVID-19 включен в рекомендации Минздрава

РИА Новости04:26
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Минздрав назвал шесть препаратов для лечения коронавируса

URA.Ruвчера в 10:56
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Минздрав утвердил десять препаратов для лечения COVID-19

Национальная служба новостейвчера в 10:26

Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru01:30
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Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у политика Алексея Навального были проблемы с питанием за несколько дней до госпитализации.
Коммерсантъ04:12
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Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
BFM.ruвчера в 06:48
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Экспорт нефтепродуктов из Беларуси пойдет в обход Литвы через Россию

Перенаправление экспортных поставок нефтепродуктов из Беларуси в обход Литвы через российские порты обсуждается сейчас Москвой и Минском, сообщил глава Минэнерго Александр Новак, которого цитирует ТАСС.
Российская газетавчера в 11:49
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