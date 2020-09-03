Минздрав РФ включил в схему лечения COVID-19 новый препарат
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Москва, 3 сентября 2020, 21:29 — REGNUM Новый препарат «Левилимаб» включён в схему лечения коронавирусной инфекции Минздравом РФ, сообщили 3 сентября в пресс-службе ведомства.В источнике
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