Ранее министр заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, завершились. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

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