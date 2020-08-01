Коронавирус

ТАССТАССВ Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Ранее министр заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, завершились. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.
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В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

ТАСС10:24

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

RT на русском10:31

В Минздраве заявили о бесплатной вакцинации от коронавируса

РИА Новости11:38

Минздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса

Интерфакс10:30

Вакцина от коронавируса будет бесплатной для россиян

Lenta.ru10:29

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Известия10:26

Глава Минздрава пообещал россиянам бесплатную вакцинацию от коронавируса

РБК10:42
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Шоу-бизнес

Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе

Свободная Пресса 13:07
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Общество

В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая

РИА Новости 12:15
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Шоу-бизнес

Басков умилил поклонников новым членом семьи

Певец Николай Басков поделился с фанатами радостным событием: теперь у него появился питомец.
НТВ 12:29
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Политика

В МИД РФ предупредили об угрозе возвращения времен холодной войны

Попытки стран добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, которая сложилась во времена холодной войны, предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Газета.Ru 14:19
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
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Хоккей

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ

"Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 14:55
Футбол

Гол Деспотовича «Ахмату» признан лучшим в сезоне РПЛ

Sports.ru 11:28
Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
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Политика

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
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Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 13:27
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Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
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Космос

Экипаж Crew Dragon поблагодарил российских космонавтов на МКС

Благодарность российским космонавтам на МСК за вклад в проведение испытательного полета корабля Crew Dragon выразил его экипаж, 1 августа сообщает Интерфакс.
ИА Красная Весна 13:46
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Политика

Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
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Политика

МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском 09:40
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Футбол

«Арсенал» одержал волевую победу над «Челси» в финале Кубка Англии

Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Челси" в финале Кубка Англии.
РИА Новости 14:41
Автоспорт

Пилот Мазепин из РФ выиграл первую гонку «Формулы-2» в Великобритании

Напомним, что Мазепин в первый раз участвовал в картинге в 2012 году. Карьера российского пилота в «Формуле-2» началась в 2019-м.
CarsWeek.ru 14:38
Политика

Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
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Общество

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
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Фигурное катание

Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:50
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Шоу-бизнес

21-летний сын Валерии раскрыл детали предстоящей свадьбы со студенткой

Избранница Шульгина, шокированная сюрпризом, ответила согласием, и теперь пара готовится узаконить отношения и сыграть свадьбу.
Слово и Дело 10:50
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Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Документ предусматривает возможность проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах Закон позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.
Прецедент-Новосибирск 05:40
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Здоровье

Диетолог рассказала, кому не рекомендуется есть персики и абрикосы

Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, для кого могут быть опасны персики и абрикосы, а также сколько этих фруктов можно употреблять в день.
UfaTime.ru 07:43
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Армия и оружие

Израиль поможет Украине модернизировать советские истребители МиГ-29

Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины сообщила о получении израильской компанией Elbit Systems документов, разрешающих проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
Военное дело 05:20
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
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Происшествия

Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить

Газета.Ru 12:40
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Происшествия

В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек

В Севастополе 14 человек пострадали при столкновении автомобиля с автобусом.
РБК 13:05
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Общество

В ОАЭ ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию

Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщает межарабское издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.
Интерфакс 05:07
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Шоу-бизнес

Преобразившаяся Пелагея восхитила новым имиджем после тяжелого развода

Певица Пелагея порадовала поклонников новым имиджем и возвращением к "нормальной жизни".
Народные новости 10:44
Армия и оружие

Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Перспективное самоходное 120-миллиметровое орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск России, вышло на приемо-сдаточные испытания, сообщил РИА Новости в субботу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 05:51
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