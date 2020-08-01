Коронавирус
ТАССВ Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Ранее министр заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, завершились. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.
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В МИД РФ предупредили об угрозе возвращения времен холодной войны
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В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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"Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
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Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
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Космос
Экипаж Crew Dragon поблагодарил российских космонавтов на МКС
Благодарность российским космонавтам на МСК за вклад в проведение испытательного полета корабля Crew Dragon выразил его экипаж, 1 августа сообщает Интерфакс.
ИА Красная Весна 13:46
Политика
Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома
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Газета.Ru 12:32
Политика
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
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Футбол
«Арсенал» одержал волевую победу над «Челси» в финале Кубка Англии
Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Челси" в финале Кубка Англии.
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Автоспорт
Пилот Мазепин из РФ выиграл первую гонку «Формулы-2» в Великобритании
Напомним, что Мазепин в первый раз участвовал в картинге в 2012 году. Карьера российского пилота в «Формуле-2» началась в 2019-м.
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Политика
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
Общество
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
Фигурное катание
Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
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Избранница Шульгина, шокированная сюрпризом, ответила согласием, и теперь пара готовится узаконить отношения и сыграть свадьбу.
Слово и Дело 10:50
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Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Документ предусматривает возможность проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах Закон позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.
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Армия и оружие
Израиль поможет Украине модернизировать советские истребители МиГ-29
Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины сообщила о получении израильской компанией Elbit Systems документов, разрешающих проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
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Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
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В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек
В Севастополе 14 человек пострадали при столкновении автомобиля с автобусом.
РБК 13:05
Общество
В ОАЭ ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию
Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщает межарабское издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.
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Преобразившаяся Пелагея восхитила новым имиджем после тяжелого развода
Певица Пелагея порадовала поклонников новым имиджем и возвращением к "нормальной жизни".
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Армия и оружие
Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Перспективное самоходное 120-миллиметровое орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск России, вышло на приемо-сдаточные испытания, сообщил РИА Новости в субботу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
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