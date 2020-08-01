Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМинздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения России рассчитывает, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех граждан страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в субботу.
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В Минздраве заявили о бесплатной вакцинации от коронавируса

РИА Новости11:38

Минздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса

Интерфакс10:30

Глава Минздрава пообещал россиянам бесплатную вакцинацию от коронавируса

РБК10:42

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Газета.Ru10:34

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

RT на русском10:31

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Коммерсантъ10:44

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

ТАСС10:24
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
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Общество

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В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
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Шоу-бизнес

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Вести.Ru 11:55
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Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера

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РИА Новости 07:44
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Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, сказанные им после поражения от петербуржцев в полуфинале Кубка России (1:2). Федун назвал «Зенит» «дутым чемпионом» и заявил, что команда «огребет в Лиге чемпионов», поскольку у нее не будет в еврокубках поддержки арбитров.
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Политика

МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

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Шоу-бизнес

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Гунько станет главным тренером футбольного клуба «Химки»

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В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

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Evo-rus.com вчера в 09:09
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Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

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Политика

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Военное дело 05:20
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