Министерство здравоохранения России рассчитывает, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех граждан страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в субботу.

Минздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса

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