Здоровье
РосбалтМинздрав России готовится к масштабному распространению коронавируса
Россия готовится к возможному распространению коронавируса. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. «Мы готовимся к возможной масштабной инфекции», — отметил Краевой.
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Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Футбол
Федун: деньги волнуют только меня и «Краснодар»
Деньги волнуют только две команды – меня и «Краснодар».
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Авто
УАЗ подготовил экспедиционную «Буханку»
Армия и оружие
В Индонезии раскритиковали российские истребители Су-35
Эрис Хэриянто, бывший командующий ПВО Индонезии, назвал истребители Су-35, произведенные в России, бесперспективными, призвав власти страны переходить на передовые машины.
Здоровье
Минздрав определил место, куда будут эвакуировать россиян из Китая
Определено место, куда будут вывозить граждан России из Китая для проведения карантинных мероприятий, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала, как кормит новорожденную дочь грудью
Первой, кто поделился фотографией новорожденной малышки, стала ее сестра Эва: 12-летняя дочка Йовович и голливудского режиссера Пола Андерсона опубликовала снимок из роддома в Инстаграме.
Экономика
Капитализация Tesla достигла рекордных $140 млрд
Капитализация компании составила $140,5 млрд. Это сильнейший внутридневной рост котировок Tesla с мая 2013 года.
Здоровье
Минздрав России выделил 1,2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Минздрав выделил 1,2 млрд рублей для закупки аппаратов, направленных на предотвращение летальных случаев из-за заболевания коронавирусом.
Политика
Минск опроверг информацию о создании учебного центра НАТО в Белоруссии
По данным «РИА Новости», ранее анонимные Telegram-каналы распространяли информацию, согласно которой белорусское министерство обороны ведет переговоры о размещении на территории Белоруссии учебного центра НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась за скандальный эфир перед Успенской
Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир программы «Звезды сошлись» с участием дочери «королевы шансона» Татьяной Плаксиной, сообщает Starhit.
Здоровье
В России собираются депортировать зараженных коронавирусом иностранцев
Во избежание распространения эпидемии коронавируса на территории страны власти рассматривают возможность депортации зараженных иностранцев.
Общество
Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
Наука
Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на пробуждение
Происшествия
В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа
Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Общество
Врач-диетолог назвала продукты, которые губят иммунитет
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые вредят иммунитету. Самым вредным продуктом специалист считает сахар.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Общество
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Гаджеты
В России появятся защищенные корпоративные смартфоны от «Ростеха»
MIG и АО "Аэронавигационные и информационные системы" (АИС), входящее в группу "Ростеха", запускают в производство защищенные мобильные устройства для корпоративного сегмента, сообщает "Коммерсант".
Армия и оружие
Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии
Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Космос
Гравитационная линза открыла невидимую звездную систему
Авторы считают, что применение такого подхода к другим данным Gaia позволит найти и описать множество других объектов, видимых лишь как гравитационные линзы и недоступных другим методам.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Армия и оружие
В МО РФ не зафиксировали ударов ВВС Турции по позициям сирийских войск
«Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», - говорится в сообщении.
Здоровье
Онкологи заявили о дефиците лекарств для лечения рака у детей
Российские онкологи заявили о дефиците необходимых и эффективных препаратов для лечения рака у детей, сообщает портал "Известия".
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.