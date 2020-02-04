Россия готовится к возможному распространению коронавируса. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. «Мы готовимся к возможной масштабной инфекции», — отметил Краевой.

Общество Число блокировок в рунете снизилось Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.

Происшествия Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

Шоу-бизнес Милла Йовович показала, как кормит новорожденную дочь грудью Первой, кто поделился фотографией новорожденной малышки, стала ее сестра Эва: 12-летняя дочка Йовович и голливудского режиссера Пола Андерсона опубликовала снимок из роддома в Инстаграме.

Политика Минск опроверг информацию о создании учебного центра НАТО в Белоруссии По данным «РИА Новости», ранее анонимные Telegram-каналы распространяли информацию, согласно которой белорусское министерство обороны ведет переговоры о размещении на территории Белоруссии учебного центра НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась за скандальный эфир перед Успенской Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир программы «Звезды сошлись» с участием дочери «королевы шансона» Татьяной Плаксиной, сообщает Starhit.

Гаджеты В России появятся защищенные корпоративные смартфоны от «Ростеха» MIG и АО "Аэронавигационные и информационные системы" (АИС), входящее в группу "Ростеха", запускают в производство защищенные мобильные устройства для корпоративного сегмента, сообщает "Коммерсант".

Космос Гравитационная линза открыла невидимую звездную систему Авторы считают, что применение такого подхода к другим данным Gaia позволит найти и описать множество других объектов, видимых лишь как гравитационные линзы и недоступных другим методам.