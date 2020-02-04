Здоровье

RT на русскомRT на русскомМинздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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Минздрав России готовится к массовому распространению коронавируса

Коммерсантъ02:40

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

RT на русском02:37

Минздрав готовится к масштабному распространению коронавируса в РФ

REGNUM02:22

Минздрав: Россия готова к масштабной эпидемии коронавируса в стране

Телеканал 360°02:33

Минздрав начал готовиться к «возможной масштабной инфекции» коронавируса

РБК02:27

Минздрав сообщил о подготовке к возможному масштабному распространению коронавируса в РФ

ТАСС02:23

Минздрав заявил о подготовке к возможному массовому заболеванию коронавирусом

Интерфакс02:35
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Общество

РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
РИА Новости 01:40
Политика

Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
RT на русском 06:45
Энергетика

«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину

Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Российская газета вчера в 11:25
Энергетика

Цены на нефть упали в ходе торгов

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась вечером 3 февраля ниже $55 за баррель, цена нефти WTI упала ниже $51 за баррель впервые с января 2019 года.
Известия вчера в 12:21
Армия и оружие

Эрдоган грозит отомстить Дамаску за гибель турецких военных в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает «отомстить» Дамаску за гибель турецких военных и гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
REGNUM вчера в 15:25
Политика

В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

Газета.Ru вчера в 13:10
Политика

Путин пожелал Китаю выйти с честью из ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что КНР удастся с честью выйти из ситуации с коронавирусом.
News.ru 07:47
Кино

Уже отснятый седьмой сезон «Сватов» отправится на полку

Корреспондент «КП» побывал в деревне Дуличи, на месте съемок седьмого сезона сериала «Сваты», которые только что возобновили после двухгодичного перерыва, и пообщался с хозяевами дома, который на время станет жилищем семьи Будько.
Комсомольская правда 02 февраля в 04:15
Футбол

Продлит ли «Локомотив» контракт с Семиным? Ответ тренера

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал о положении дел с контрактом.
Спорт-Экспресс вчера в 18:00
Политика

Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
RT на русском 04:20
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе

Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
News.ru 04:12
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Политика

Путин рассказал о примерных основных образовательных программах

Как указали главе государства, в государственных образовательных стандартах есть ссылки на примерные основные образовательные программы (ПООПы), которые, попав в стандарт, становятся типовыми, единообразными.
РИА Новости 07:14
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета.Ru 05:27
Здоровье

Школы Челябинска закрыли на карантин

Сегодня, 4 февраля, учебный процесс приостановлен в 23 школах и 729 отдельных классов.
Polit74.ru 07:01
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Российская газета вчера в 16:01
Происшествия

Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку

Известия 06:15
Экономика

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
Интерфакс 04:51
Футбол

Леонид Федун: деньги волнуют только «Спартак» и «Краснодар»

Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун участвовал в видеоролике на ютуб-канале «Футбольный Биги».
ГЛАС.RU 03:30
Общество

Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
VSE42.RU 01 февраля в 05:04
Авто

Названы все цены Kia Seltos для России

5 колесо вчера в 09:49
Футбол

Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Оргкомитет Евро-2020 сообщил о том, что актёр Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на турнире.
Pravda.Ru 06:42
Хоккей

Третьяк: ФХР хочет создать Российскую лигу

Не секрет, что многие ребята хотят уехать в Северную Америку. Поэтому ФХР очень много работала над программой развития хоккея.
Чемпионат 06:26
Политика

РАН попросит правительство ускорить передачу Китаю «Триазавирина»

Российская академия наук обратится в правительство РФ с просьбой организовать как можно более быструю передачу Китаю препарата триазавирин для лечения коронавирусной инфекции, заявил журналистам во вторник президент РАН Александр Сергеев.
РИА Новости 06:58
Шоу-бизнес

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Газета Metro вчера в 02:30
Шоу-бизнес

Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни

Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Телеканал 360° вчера в 15:00
Общество

В Одессе демонтировали последний барельеф маршалу Жукову

Последний барельеф маршалу Георгию Жукову демонтировали в Одессе, сообщает во вторник издание "Думская".
РИА Новости 05:46
Общество

16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue

Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».
РБК вчера в 10:01
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