Здоровье
RT на русскомМинздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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Общество
РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Политика
Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
Энергетика
«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину
Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Энергетика
Цены на нефть упали в ходе торгов
Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась вечером 3 февраля ниже $55 за баррель, цена нефти WTI упала ниже $51 за баррель впервые с января 2019 года.
Армия и оружие
Эрдоган грозит отомстить Дамаску за гибель турецких военных в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает «отомстить» Дамаску за гибель турецких военных и гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
Политика
В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
Политика
Путин пожелал Китаю выйти с честью из ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что КНР удастся с честью выйти из ситуации с коронавирусом.
Кино
Уже отснятый седьмой сезон «Сватов» отправится на полку
Корреспондент «КП» побывал в деревне Дуличи, на месте съемок седьмого сезона сериала «Сваты», которые только что возобновили после двухгодичного перерыва, и пообщался с хозяевами дома, который на время станет жилищем семьи Будько.
Футбол
Продлит ли «Локомотив» контракт с Семиным? Ответ тренера
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал о положении дел с контрактом.
Политика
Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань
«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе
Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Политика
Путин рассказал о примерных основных образовательных программах
Как указали главе государства, в государственных образовательных стандартах есть ссылки на примерные основные образовательные программы (ПООПы), которые, попав в стандарт, становятся типовыми, единообразными.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Здоровье
Школы Челябинска закрыли на карантин
Сегодня, 4 февраля, учебный процесс приостановлен в 23 школах и 729 отдельных классов.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
Футбол
Леонид Федун: деньги волнуют только «Спартак» и «Краснодар»
Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун участвовал в видеоролике на ютуб-канале «Футбольный Биги».
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Авто
Названы все цены Kia Seltos для России
Футбол
Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020
Оргкомитет Евро-2020 сообщил о том, что актёр Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на турнире.
Хоккей
Третьяк: ФХР хочет создать Российскую лигу
Не секрет, что многие ребята хотят уехать в Северную Америку. Поэтому ФХР очень много работала над программой развития хоккея.
Политика
РАН попросит правительство ускорить передачу Китаю «Триазавирина»
Российская академия наук обратится в правительство РФ с просьбой организовать как можно более быструю передачу Китаю препарата триазавирин для лечения коронавирусной инфекции, заявил журналистам во вторник президент РАН Александр Сергеев.
Шоу-бизнес
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Шоу-бизнес
Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни
Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Общество
В Одессе демонтировали последний барельеф маршалу Жукову
Последний барельеф маршалу Георгию Жукову демонтировали в Одессе, сообщает во вторник издание "Думская".
Общество
16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue
Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».