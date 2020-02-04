Здоровье

RT на русскомRT на русскомМинздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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В Минздраве заявили, что говорить о передаче коронавируса по расовому признаку пока нельзя

ТАСС04:23

Минздрав России готовится к массовому распространению коронавируса

Коммерсантъ02:40

Минздрав готовится к масштабному распространению коронавируса в РФ

REGNUM02:22

Минздрав заявил о подготовке к возможному массовому заболеванию коронавирусом

Интерфакс02:35

Минздрав: Россия готова к масштабной эпидемии коронавируса в стране

Телеканал 360°02:33

Минздрав начал готовиться к «возможной масштабной инфекции» коронавируса

РБК02:27

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

RT на русском02:37
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Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Газета.Ru 05:27
Здоровье

Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
MedikForum.ru 12:07
Политика

СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
РИА Новости 10:50
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК 11:51
Политика

Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.
Газета.Ru 10:16
Политика

Путин рассказал о причинах увольнения Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин объяснил, что уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии, потому что у него не было чувства уважения к людям.
Коммерсантъ 07:46
Общество

В России могут изменить правила общения коллекторов с должниками

В России сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен, у них может появиться возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов.
REGNUM 00:59
Политика

Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

Период напряженности между Минском и Вашингтоном завершен, но большой дружбой отношения пока тоже нельзя назвать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru 11:47
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Турция не намерена вступать в серьезные противоречия с Россией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV.
Газета.Ru 09:51
Общество

Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
Катунь 24 02:50
Экономика

Акции Tesla подорожали почти на 20%

Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
Газета.Ru 12:08
Футбол

Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации

Согласно информации издания Daily Mail, после завершения встречи футболисты попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.
Евро-футбол.ру 01:17
Общество

Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом

РИА Новости 10:06
Политика

На украинском ТВ разгорелся скандал из-за слов о гражданской войне

Украинские эксперты устроили перепалку в эфире телеканала НАШ из-за слов о гражданской войне в Донбассе.
РИА Новости 10:24
Культура

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru вчера в 14:04
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
РИА Новости 10:41
Шоу-бизнес

Певицу МакSим госпитализировали

Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Вечерняя Москва 02 февраля в 13:01
Армия и оружие

В Индонезии раскритиковали российские истребители Су-35

Эрис Хэриянто, бывший командующий ПВО Индонезии, назвал истребители Су-35, произведенные в России, бесперспективными, призвав власти страны переходить на передовые машины.
Discover24 03:04
Шоу-бизнес

242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море

Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Uznayvse.ru 05:47
Футбол

«Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом»

Тульский «Арсенал» в товарищеском матче сыграл вничью с «Пршибрамом» — 1:1. В составе российской команды забил Александр Ломовицкий.
Спорт-Экспресс 10:52
Армия и оружие

Генсек НАТО заверил, что учения США в Европе не нацелены против России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что учения США в Европе не нацелены против России.
Деловое.ТВ вчера в 11:34
Общество

Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:45
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
Уфимские Заметки 02 февраля в 09:10
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
Общество

Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Красная весна вчера в 23:51
Общество

Во Вьетнаме и Саудовской Аравии произошли вспышки птичьего гриппа

Во Вьетнаме вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 произошла в одной из деревень на севере страны близ границы с Китаем.
РБК 11:58
Экономика

Туроператоры предупредили о подорожании авиабилетов с 5 февраля

По данным ассоциации, с 5 февраля за основу будет взят курс, установленный Центробанком в понедельник, 3 февраля, когда стоимость € 1 составила почти 71 руб. В декабре 2019 года о подорожании авиабилетов сообщили сервисы по бронированию.
РБК 08:32
Политика

Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и «Би-би-си»

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.
РИА Новости вчера в 09:43
Политика

Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком

Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским.
Lenta.ru 08:24
Шоу-бизнес

Орбакайте предстала перед фанатами в мини-шортах

Сегодня в официальном Instagram-аккаунте Кристины Орбакайте было опубликовано фото, на котором она предстала в черных коротких шортах и прозрачной шифоновой блузе.
VSE42.RU 04:02
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