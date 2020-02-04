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Армия и оружие НАТО готовится к крупнейшим учениям в Европе Около 40 тысяч военных буду участвовать в учениях НАТО Defender Europe 2020, которые ожидаются в начале февраля текущего года на территории Прибалтики и Польши.