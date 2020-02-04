Здоровье

RT на русскомRT на русскомМинздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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Минздрав России готовится к массовому распространению коронавируса

Коммерсантъ02:40

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

RT на русском02:37

Минздрав сообщил о подготовке к возможному масштабному распространению коронавируса в РФ

ТАСС02:23

Минздрав: Россия готова к масштабной эпидемии коронавируса в стране

Телеканал 360°02:33

Минздрав начал готовиться к «возможной масштабной инфекции» коронавируса

РБК02:27

Минздрав заявил о подготовке к возможному массовому заболеванию коронавирусом

Интерфакс02:35

Минздрав готовится к масштабному распространению коронавируса в РФ

REGNUM02:22
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Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
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Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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«Определить размер денежных средств, выделяемых из областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию горячего питания (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) на одного обучающегося в день — 5 рублей», — гласит документ.
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Президент США Дональд Трамп может вернуть Аляску в состав Российской Федерации.
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В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
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Визит президента России Владимира Путина в Китай по-прежнему планируется, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
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Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
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Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления

Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
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РИА Новости вчера в 02:29
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Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть

Верховная рада Украины в ходе заседания приняла в первом чтении президентский законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300.
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Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
РБК 02:23
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Замглавы департамента Минкультуры переведен под домашний арест

Басманный суд перевел под домашний арест до 12 февраля замдиректора департамента госохраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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В Уфе мужчина убил педофила, спасая детей от изнасилования

Калининский районный суд сегодня, 3 февраля, изберет меру пресечения для 34-летнего Владимира Санкина, который в прошлый четверг, 30 января, спас мальчика от педофила.
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В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 09:44
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 361

Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17205 человек, количество летальных исходов достигло 361.
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Здоровье

В 23 странах за пределами Китая зарегистрирован коронавирус

Утром 3 февраля власти США подтвердили 11 случай заражения коронавирусом. В России заражены два человека, оба - жители Китая.
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Новый пикап Hyundai Santa Cruz заметили на тестах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США.
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НАТО готовится к крупнейшим учениям в Европе

Около 40 тысяч военных буду участвовать в учениях НАТО Defender Europe 2020, которые ожидаются в начале февраля текущего года на территории Прибалтики и Польши.
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Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
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Полицейские накрыли банду, которая похищала автомобили у россиян. Мошенники действовали с 2017 года в Москве, Белгороде, Орле и Курске.
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