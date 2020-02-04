Здоровье
RT на русскомМинздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Политика
Пресс-секретарь Жириновского опроверг переписку депутата с Кивой
Глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский не переписывался с депутатом Верховной Рады Ильей Кивой.
Политика
Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России
Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Технологии
Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов
Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Политика
Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью
Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
Спорт
Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России
Глава ФЛГР Елена Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Общество
В Сибири школьникам выделили на питание по пять рублей в день
«Определить размер денежных средств, выделяемых из областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию горячего питания (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) на одного обучающегося в день — 5 рублей», — гласит документ.
Политика
Конгрессмен США Шифф рассказал о планах Трампа подарить Аляску России
Президент США Дональд Трамп может вернуть Аляску в состав Российской Федерации.
Общество
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
Политика
Кремль не перестал планировать визит Путина в Китай из-за коронавируса
Визит президента России Владимира Путина в Китай по-прежнему планируется, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
Гаджеты
Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления
Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Армия и оружие
Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе
Турецкие истребители F-16 продолжают наносить ответные удары по позициям сирийской армии в провинции Идлиб, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Политика
Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть
Верховная рада Украины в ходе заседания приняла в первом чтении президентский законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
Происшествия
Замглавы департамента Минкультуры переведен под домашний арест
Басманный суд перевел под домашний арест до 12 февраля замдиректора департамента госохраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Происшествия
В Уфе мужчина убил педофила, спасая детей от изнасилования
Калининский районный суд сегодня, 3 февраля, изберет меру пресечения для 34-летнего Владимира Санкина, который в прошлый четверг, 30 января, спас мальчика от педофила.
Кино
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 361
Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17205 человек, количество летальных исходов достигло 361.
Здоровье
В 23 странах за пределами Китая зарегистрирован коронавирус
Утром 3 февраля власти США подтвердили 11 случай заражения коронавирусом. В России заражены два человека, оба - жители Китая.
Авто
Новый пикап Hyundai Santa Cruz заметили на тестах
Популярный пикап Hyundai Santa Cruz обладает прежними габаритами.
Политика
Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США.
Армия и оружие
НАТО готовится к крупнейшим учениям в Европе
Около 40 тысяч военных буду участвовать в учениях НАТО Defender Europe 2020, которые ожидаются в начале февраля текущего года на территории Прибалтики и Польши.
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Происшествия
Арестованы мошенники, похитившие машины у 300 россиян
Полицейские накрыли банду, которая похищала автомобили у россиян. Мошенники действовали с 2017 года в Москве, Белгороде, Орле и Курске.