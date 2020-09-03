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Lenta.ru
Lenta.ru

Минздрав России назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19

Минздрав России в обновленных методических рекомендациях по лечению коронавируса назвал приоритетную группу для вакцинации. Документ опубликован на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
Кроме того, в первую волну вакцинации попали, согласно документу
, работники органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания и других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других).
DP.RU11:55
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ТАСС

В Минздраве рассказали, кто вошел в приоритетную группу вакцинации от коронавируса

ТАСС11:24
Ведомости

Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

Ведомости11:10
Газета.Ru

В Минздраве рассказали, кого будут прививать от коронавируса в первую очередь

Газета.Ru11:15
РИА Новости

Минздрав рассказал, кого в первую очередь планируют прививать от COVID-19

РИА Новости11:22
РЕН ТВ

Минздрав назвал приоритетные группы населения для вакцинации от COVID

РЕН ТВ11:08
Интерфакс

Полицейские и студенты пополнили список приоритетных групп по вакцинации

Интерфакс11:07
Комсомольская правда

Кого привьют от коронавируса в первую очередь, сообщил Минздрав

Комсомольская правда10:41

Глава СВР Нарышкин допустил фальсификацию отравления Навального

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что слова президента Беларуси Александра Лукашенко о фальсификации отравления Алексея Навального могут иметь под собой основания, а версия Германии об инциденте вызывает вопросы, передает ТАСС .
ЗакC.Ру09:34
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Депутат Бундестага: Ссора с РФ из-за Навального приведет к закату Европы

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в интервью «Политике Сегодня» рассказал, кому выгодна версия о причастности России к «отравлению» блогера и спрогнозировал дальнейшее развитие событий.
Политика Сегодня11:05

Комсомольский пруд стал местом преступления

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Gorod4805:44
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