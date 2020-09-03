Минздрав России назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19
Минздрав России в обновленных методических рекомендациях по лечению коронавируса назвал приоритетную группу для вакцинации. Документ опубликован на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
Кроме того, в первую волну вакцинации попали, согласно документу
, работники органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания и других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других).
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