Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Городовой
Городовой

Минздрав России опроверг наличие второй волны коронавируса в стране

Как сообщает ТАСС, с таким заявлением выступил главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения России Николай Брико. Специалист обратил внимание на то, что в настоящее время в стране наблюдается увеличение новых случаев заражения коронавирусом.В источнике
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Минздрав объяснил, почему стало больше случаев COVID-19

Телеканал 360°06:42
Известия

В Минздраве заявили о продолжающейся первой волне коронавируса

Известия06:31
Комсомольская правда

Минздрав: в России нет второй волны коронавируса

Комсомольская правда05:50
ТАСС

Эксперт: первая волна коронавирусной инфекции в России еще не закончилась

ТАСС06:19
РИА Новости

В Минздраве объяснили рост числа новых случаев COVID-19 в России

РИА Новости06:17
Газета.Ru

В Минздраве заявили, что в России нет второй волны коронавируса

Газета.Ru06:07
RT на русском

Эпидемиолог заявил, что первая волна COVID-19 в России не завершилась

RT на русском06:25

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
928

Глава ВТБ предложил ввести «отрицательный НДФЛ» в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости10:47
12

Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли

Телеведущая Роза Сябитова, госпитализированная 28 августа, сообщила в своем Instagram о перенесенной операции по удалению опухоли в матке вместе с органом и обратилась к своим подписчицам с призывом беречь свое здоровье и предупреждать заболевания, чтобы не сталкиваться потом с тяжелыми последствиями.
Газета.Ru10:50
23

Легендарный ЗИЛ возродят в версии полноприводного внедорожника

Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
Новые автомобили09:07
125