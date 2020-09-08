Минздрав России опроверг наличие второй волны коронавируса в стране
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Как сообщает ТАСС, с таким заявлением выступил главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения России Николай Брико. Специалист обратил внимание на то, что в настоящее время в стране наблюдается увеличение новых случаев заражения коронавирусом.В источнике
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