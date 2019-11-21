Общество

Newslab.ruNewslab.ruМинздрав России отложил введение новых правил медосмотра для водителей

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отложила введение новых правил получения медицинских справок для водительских удостоверений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замминистра Минздрава Олег Сагалай. По его словам, решение отменили из-за беспокойства граждан.
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Владимир Путин
В десять раз, в десять! Чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда в стране 11 280 рублей, такую зарплату получают более 3 млн человек, есть работодатели, которые и меньше платят. А тут справка 5 тысяч: ползарплаты отдать?
— Владимир ПутинРИА СуперОмск 05:25

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