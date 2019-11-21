В десять раз, в десять! Чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда в стране 11 280 рублей, такую зарплату получают более 3 млн человек, есть работодатели, которые и меньше платят. А тут справка 5 тысяч: ползарплаты отдать?

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отложила введение новых правил получения медицинских справок для водительских удостоверений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замминистра Минздрава Олег Сагалай. По его словам, решение отменили из-за беспокойства граждан.

Общество Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что в России будут строить новые следственные изоляторы и тюрьмы.

Киберспорт В Epic Games Store готовятся бесплатно раздавать Rayman Legends Вдобавок проект есть и на консолях: PS4 — 1069 рублей Xbox One — Game Pass или 15 долларов Nintendo Switch — 1049 рублей Страница Bad North в Epic Games Store На смену тактическому «околорогалику» придёт один из лучших платформеров за последние десять лет — красочный Rayman Legends от Мишеля Анселя.

Общество Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета Уральских авиалиний Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.

Политика Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие «Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — сказал Путин.

Политика Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.

Авто Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4 По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.

Происшествия Опубликовано видео попытки суицида Соколова В Интернете появилось видео, на котором заснята попытка экс-доцента СПбГУ Олега Соколова расправиться с жизнью.

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Общество Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.

Спорт Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.

Происшествия В Твери задержали ректора медицинского университета Пресс-служба СУ СКР по Тверской области сообщает о том, что в начале 2019 года Чичановская трудоустроила в университет двух знакомых, не имеющих неоходимого стажа работы и квалификации.

Политика Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.