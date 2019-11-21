Общество
Newslab.ruМинздрав России отложил введение новых правил медосмотра для водителей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отложила введение новых правил получения медицинских справок для водительских удостоверений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замминистра Минздрава Олег Сагалай. По его словам, решение отменили из-за беспокойства граждан.
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В десять раз, в десять! Чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда в стране 11 280 рублей, такую зарплату получают более 3 млн человек, есть работодатели, которые и меньше платят. А тут справка 5 тысяч: ползарплаты отдать?
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Фигурное катание
Загитова считает четверные прыжки слишком опасными
Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что пока не готова исполнять четверные прыжки.
Общество
Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО
Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что в России будут строить новые следственные изоляторы и тюрьмы.
Киберспорт
В Epic Games Store готовятся бесплатно раздавать Rayman Legends
Вдобавок проект есть и на консолях: PS4 — 1069 рублей Xbox One — Game Pass или 15 долларов Nintendo Switch — 1049 рублей Страница Bad North в Epic Games Store На смену тактическому «околорогалику» придёт один из лучших платформеров за последние десять лет — красочный Rayman Legends от Мишеля Анселя.
Финансы
Перед Новым годом рубль могут отправить в «красную зону»
Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", специально для "Российской газеты": - В ноябре рубль взял передышку в росте.
Общество
Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов
Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета Уральских авиалиний Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
Единоборства
Нурмагомедов сообщил, когда проведёт свой следующий поединок
31-летний непобедимый российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сообщил дату и место проведения своего следующего поединка.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Политика
Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие
«Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — сказал Путин.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для ГИБДД
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Авто
Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Игры
Представлен первый трейлер Half-Life: Alyx. Известна стоимость игры
Футбол
Аргентинский игрок «Зенита» назвал Кокорина великолепным футболистом
Нападающий петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси поделился мнением об одноклубнике Александре Кокорине.
Происшествия
Опубликовано видео попытки суицида Соколова
В Интернете появилось видео, на котором заснята попытка экс-доцента СПбГУ Олега Соколова расправиться с жизнью.
Авто
Hyundai запатентовала в России новый кроссовер Hyundai Venue
Представители южнокорейской компании официально запатентовали внешний вид нового кроссовера, который стал самым компактным из всей линейки транспортных средств Hyundai сегмента SUV.
Общество
Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей
Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
Спорт
Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
Общество
В Новороссийске объявлено экстренное предупреждение из-за урагана
Ураганный северо-восточный ветер с порывами до 38 м/с ожидается в Новороссийске в ближайшие часы.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Происшествия
В Твери задержали ректора медицинского университета
Пресс-служба СУ СКР по Тверской области сообщает о том, что в начале 2019 года Чичановская трудоустроила в университет двух знакомых, не имеющих неоходимого стажа работы и квалификации.
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,21-0,44%
Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2942,6 пункта, индекс РТС увеличился на 0,44%, до 1454,74 пункта, следует из данных торгов.
Здоровье
В Челябинской области в следующем году на работу выйдут 400 врачей
В Челябинской области в следующем году финансирование здравоохранения увеличится аж на три миллиарда рублей.
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции
Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.
Хоккей
Овечкин ударил Панарина и получил удаление
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.