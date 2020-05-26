Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМинздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса

Более ста врачей погибли в России от коронавируса, заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава России Людмила Летникова.
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В списке умерших из-за коронавируса медиков, который ведет Минздрав, находится 101 человек

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Минздрав назвал число умерших от коронавируса медиков

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Минздрав впервые назвал число умерших от коронавируса врачей

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Минздрав назвал число жертв COVID-19 среди медиков в России

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Минздрав признал 101 медика погибшими от коронавируса

Медиазона08:49

Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков

РБК08:39

Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса

Интерфакс08:36
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Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
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Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
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Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
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Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости".
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Газпром и Грузия договорились о цене на газ

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