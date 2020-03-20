Коронавирус

REGNUMREGNUMМинздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК. Соответствующее распоряжение отдал заместитель министра Павел Пугачев.
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с чего всё началось

Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер

Минздрав поручил руководителям медицинских организаций зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава, следует из телеграммы, подписанной замминистра здравоохранения Павлом Пугачевым (есть у РБК).
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