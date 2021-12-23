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Минздрав России зарегистрировал ингаляционный препарат от коронавируса «МИР 19»

Министерство здравоохранения России зарегистрировало ингаляционный препарат от коронавируса "МИР 19", созданный Институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства, сообщила пресс-служба ФМБА.
РИА Новости
Препарат на генном уровне избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса.
РИА Новости
Лекарство предназначено для профилактики и лечения COVID-19 и представляет собой спрей для носа или жидкость для ингаляций, сообщается
 на сайте ФМБА России.
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Также в рамках клинических исследований пока не выявили побочных эффектов — препарат нацелен на вирус, а на организм человека влияния не оказывает.
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