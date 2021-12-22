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Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «МИР 19»

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Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Мир-19", зарегистрированный ранее Минздравом РФ, ведет к снижению вирусной нагрузки уже после первой ингаляции.
ТАСС
"Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "МИР 19", разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России", — говорится в сообщении.
РИА Новости
Препарат работает на генном уровне: избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека.
РИА Новости
Препарат "Мир-19" вдыхается с помощью ингалятора через маску.
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Подробнее о событии

Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «МИР 19»
RT на русском13:10
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «МИР 19»
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