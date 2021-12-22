RT на русскомМинздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «МИР 19»Хорошо ли подобран заголовок?ДаНетПрепарат для лечения коронавирусной инфекции "Мир-19", зарегистрированный ранее Минздравом РФ, ведет к снижению вирусной нагрузки уже после первой ингаляции.ТАСС"Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "МИР 19", разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России", — говорится в сообщении.РИА НовостиПрепарат работает на генном уровне: избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека.РИА НовостиПрепарат "Мир-19" вдыхается с помощью ингалятора через маску.Реальное времяЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомTverigrad.ruiReactorРоссийская газетаАпшеронский рабочийREGNUMT24МИР 24Вести ПодмосковьяАБНИзвестияВечерняя МоскваСобака.ruКомсомольская правдаRZN.infoТК ЗвездаРЕН ТВТульская служба новостейНародные новостиПодробнее о событииМинздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «МИР 19»RT на русском13:10Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «МИР 19»РИА Новости13:45Самое цитируемоеМинздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»Известия12:59Минздрав России зарегистрировал лекарство против коронавируса МИР 19 от ФМБАРБК13:08Глава ФМБА заявила, что препарат МИР-19 подходит для борьбы со всеми мутациями COVID-19Интерфакс14:08Скворцова заявила, что «Мир-19» снижает вирусную нагрузку после первого примененияТАСС14:10Минздрав зарегистрировал первое лекарство от коронавирусаSmotrim.ru13:57Показать ещёОценить667Поделиться