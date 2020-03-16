Министр сообщил, что "данные первых двух месяцев 2020 года и первой недели марта по показателям исходов значительно лучше, фактически на 30 процентов лучше, чем в предыдущий период". Однако, по его словам, в РФ "инфекционная и реанимационная службы приведены в состояние повышенной готовности".

с чего всё началось

Более 10% людей в России, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, уже выздоровели и выписаны. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Минздрав России заявил о выписке более 10% заразившихся коронавирусом

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