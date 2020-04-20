Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, сложная эпидемиологическая ситуация должна улучшиться к лету.

Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету

Политика СМИ сообщили о критическом состоянии Ким Чен Ына после операции США отслеживают разведданные о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции.

Экономика В Приморье на борьбу с коронавирусом направили более 1,5 млрд рублей Всего на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и снижение потерь в экономике края было направлено 1,5 млрд рублей.

Футбол Джикия: думаю, что тренерская карьера Евсеева будет очень классной Желаю удачи Евсееву и всего самого хорошего. Думаю, что его карьера будет очень классной. Как человек, он тоже очень сильный.

Экономика Мегатрасса между Москвой и Петербургом потребует 1,7 триллиона рублей Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая должна быть построена к 2026 году, потребует 1,7 триллиона рублей, 750 миллиардов рублей планируется выделить из госсредств.

Политика Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава. 1,1K

Экономика Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).

Политика В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН. 15

Энергетика Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи. 15

Энергетика Цена на нефть снизилась до доллара Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель. 2,3K

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными. 3,3K

Общество Режим самоизоляции в России решили продлить Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. 3,8K

Политика Великобритания возобновила переговоры по Brexit Переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза, прерванные в связи с пандемией коронавируса, возобновились, 20 апреля сообщает Independent.

Политика Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса временно запретит иммиграцию в Соединенные Штаты. 2

Происшествия В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 153 человек Число выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось на 28 человек и достигло 153, сообщает минздрав республики. 101

Политика Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. 17

Общество В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве. 3,5K

Происшествия Контрабанду алкоголя изъяли с японского судна на Курилах Южно-Сахалинск, 21 апреля 2020, 03:56 — REGNUM Сотрудники таможенной службы Сахалинской области изъяли 1146 литров алкоголя с рыболовецкой шхуны, прибывшей из Японии в Южно-Курильск, сообщает пресс-служба ведомства. 1