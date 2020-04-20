Коронавирус
Газета.RuМинздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, сложная эпидемиологическая ситуация должна улучшиться к лету.
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Политика
СМИ сообщили о критическом состоянии Ким Чен Ына после операции
США отслеживают разведданные о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции.
МИР 24 22:10
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Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов
Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
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Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».
Сиб.фм 04:59
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru 22:53
Экономика
В Приморье на борьбу с коронавирусом направили более 1,5 млрд рублей
Всего на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и снижение потерь в экономике края было направлено 1,5 млрд рублей.
REGNUM 22:46
Футбол
Джикия: думаю, что тренерская карьера Евсеева будет очень классной
Желаю удачи Евсееву и всего самого хорошего. Думаю, что его карьера будет очень классной. Как человек, он тоже очень сильный.
Чемпионат 17:54
Экономика
Мегатрасса между Москвой и Петербургом потребует 1,7 триллиона рублей
Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая должна быть построена к 2026 году, потребует 1,7 триллиона рублей, 750 миллиардов рублей планируется выделить из госсредств.
Lenta.ru 21:22
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Футбол
Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
22-летний футболист клуба «Казанка», воспитанник школы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался.
Известия 13:40
Экономика
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ 18:42
Политика
В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса
Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM 22:45
Общество
Средний возраст больных коронавирусом в России назвала Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила средний возраст пациентов, болеющих коронавирусом. Среди женщин эта цифра составляет около 47 лет.
Live24 10:11
Энергетика
Цена американской нефти вернулась к положительному значению
Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 21:27
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти
Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
Lenta.ru 17:16
Энергетика
Цена на нефть снизилась до доллара
Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Политика
Великобритания возобновила переговоры по Brexit
Переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза, прерванные в связи с пандемией коронавируса, возобновились, 20 апреля сообщает Independent.
ИА Красная Весна 16:49
Политика
Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса временно запретит иммиграцию в Соединенные Штаты.
РБК 22:32
Происшествия
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 153 человек
Число выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось на 28 человек и достигло 153, сообщает минздрав республики.
РИА Новости 22:34
Общество
Три вывозных рейса в Россию из Бангкока запланированы на 22-23 апреля
Авиакомпании "Сибирь" и "Уральские авиалинии" 22 и 23 апреля планируют выполнить три вывозных рейса из Бангкока.
ТАСС 17:41
Общество
Столкновения с полицейскими начались на митинге во Владикавказе
Участников стихийного митинга во Владикавказе, где больше тысячи человек протестуют против карантинных мер, начали разгонять силовики.
Инфо24 11:23
Политика
Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена
Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС 16:56
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Общество
В базу данных ФНС о гражданах не включат сведения о доходах
В регистр населения, который составляет налоговая служба России, не попадут сведения о доходах граждан.
BFM.ru 18 апреля в 09:10
Происшествия
Контрабанду алкоголя изъяли с японского судна на Курилах
Южно-Сахалинск, 21 апреля 2020, 03:56 — REGNUM Сотрудники таможенной службы Сахалинской области изъяли 1146 литров алкоголя с рыболовецкой шхуны, прибывшей из Японии в Южно-Курильск, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 20:56
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19