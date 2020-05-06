Россия пока не вышла на плато по распространению COVID-19, постоянно идет прирост заболеваемости. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

Минздрав: Россия не вышла на плато по коронавирусу, идет прирост

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