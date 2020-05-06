Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, ответил на вопрос, можно ли уже говорить о том, что Россия вышла на плато по заболеваемости новым коронавирусом.

Минздрав заявил, что Россия пока не вышла на плато по коронавирусу

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