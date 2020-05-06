Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМинздрав: Россия пока не вышла на плато по коронавирусу

Минздрав России сообщил, что распространение COVID-19 в стране ещё не перешло в стадию плато. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко. Он пояснил, что из-за ежедневного прироста говорить о выходе на плато рано.
Читать в источнике
Комментировать626

Подробнее о событии

В Минздраве считают преждевременными разговоры о выходе на плато по коронавирусу

RT на русском08:42

Мурашко: ситуация с коронавирусом в России еще не вышла на плато

ТАСС06:22

Мурашко сообщил о не достигнутом пока плато по заболеваемости COVID-19

РБК06:34

Мурашко посчитал преждевременным говорить о выходе России на плато по коронавирусу

Известия06:27

Минздрав: Россия не вышла на плато по коронавирусу, идет прирост

Вести.Ru06:49

Глава Минздрава объяснил, почему текущий график прироста заболевших не является плато

Интерфакс07:16

В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

РИА Новости08:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
534
Политика

Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU 08:45
1,3K
Общество

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
188
Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости вчера в 09:02
969
Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Кудрявцева приятно удивила своих поклонников и просто ценителей прекрасного, выложив в Instagram свежий самоизоляционный снимок.
Wday.ru 04:45
7
Общество

Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии

Вестник 04:00
130
Происшествия

Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева М.М. Сроком до 2 июня 2020 года»,— сказали в суде.
Коммерсантъ 11:09
700
Культура

Праздничную онлайн-программу к 9 мая подготовил Музей Победы

Музей Победы на Поклонной горе подготовил праздничную онлайн-программу, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Типичная Москва 01:42
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
462
Экономика

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
475
Политика

Путин проведет совещание по выходу из режима ограничений

Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 04 мая в 07:16
3,3K
Общество

В России выявили 10 559 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 10 599 новых случаев коронавируса.
ФАН 04:01
212
Авто

У кроссовера Hyundai Palisade появилась VIP-версия

Кроссовер Hyundai Palisade Calligraphy — это решетка радиатора иного дизайна, подкорректированный бампер, новые 20-дюймовые колеса и эксклюзивный темно-зеленый оттенок кузова Rain Forest.
Motor 09:00
1
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета вчера в 02:31
12
Политика

Песков сообщил о планах Путина в День Победы

Президент Владимир Путин 9 мая планирует принять участие в нескольких мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 08:49
53
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
90
Экономика

Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса

Минэкономразвития России получит два миллиарда рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах.
Lenta.ru 07:47
178
Общество

Павел Мамаев возместил ущерб телеведущей «Первого канала»

РБК 09:23
Армия и оружие

Анонсированы поставки в войска обновленных Т-72БЗМ

Представители российского военного ведомства заявили о том, что в этом году отечественные Сухопутные войска примут на вооружение 120 единиц танков Т-72БЗМ.
ГЛАС.RU 09:39
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Деловое.ТВ вчера в 12:23
850
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
587
Здоровье

350 медиков отказались работать в Калининградской области

В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
РЕН ТВ 04 мая в 12:50
7K
Общество

В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
36
Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
245
Общество

Глава Минздрава Нижегородской области подал в отставку

Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.
Известия 09:12
24
Происшествия

В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка

Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 04:22
40
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
35
Авто

Nissan готовится к уходу с европейского рынка

Nissan готовится огласить новую трехлетнюю стратегию 28 мая, рассказал изданию собеседник, знакомый с планами компании.
Motor вчера в 06:31
31
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69 году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
9
Общество

В Брянской области с 7 мая вводится масочный режим

Обязательное ношение защитных масок и респираторов вводят с 7 мая для жителей Брянской области при нахождении в общественных местах, в том числе на улицах.
ТАСС 10:34
61
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное