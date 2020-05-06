Минздрав России сообщил, что распространение COVID-19 в стране ещё не перешло в стадию плато. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко. Он пояснил, что из-за ежедневного прироста говорить о выходе на плато рано.

Минздрав: Россия пока не вышла на плато по коронавирусу

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