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Минздрав: Россия получила индийский штамм коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что страна получила индийский штамм коронавируса. «У нас есть штамм индийский коронавируса», - приводит РИА Новости ответ главы Минздрава на вопрос о том, получила ли Россия индийский штамм.В источнике

С чего всё началось

Мурашко заявил, что у России есть индийский штамм коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил РИА Новости, что Россия получила индийский штамм коронавируса. "У нас есть штамм индийский коронавируса", - сказал Мурашко агентству, отвечая на вопрос о том, получила ли Россия этот штамм.
РИА Новости04:55

Подробнее о событии

Россия получила индийский штамм коронавируса для изучения

Коммерсантъ06:52

Мурашко сообщил, что Россия получила индийский штамм коронавируса

RT на русском05:00

Россия получила индийский штамм коронавируса

Lenta.ru05:44

Россия получила для исследований индийский штамм коронавируса

Российская газета05:19

Минздрав: Россия получила индийский штамм коронавируса

Комсомольская правда05:10

Российские вирусологи получили образцы индийского штамма коронавируса

РБК05:49

Мурашко заявил, что у России есть индийский штамм коронавируса

РИА Новости04:55
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