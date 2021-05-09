Пропавшего в лесу главу Минздрава Омской области разыскивают около 100 человек

Около 100 сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС задействованы в поисках министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который около двух дней назад уехал на квадроцикле в лес на северо-западе региона и пропал.