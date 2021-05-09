Минздрав: Россия получила индийский штамм коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что страна получила индийский штамм коронавируса. «У нас есть штамм индийский коронавируса», - приводит РИА Новости ответ главы Минздрава на вопрос о том, получила ли Россия индийский штамм.В источнике
С чего всё началось
Мурашко заявил, что у России есть индийский штамм коронавируса
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил РИА Новости, что Россия получила индийский штамм коронавируса. "У нас есть штамм индийский коронавируса", - сказал Мурашко агентству, отвечая на вопрос о том, получила ли Россия этот штамм.
РИА Новости04:55