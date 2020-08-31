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ФАН
ФАН

Минздрав Турции сообщил о новых жертвах COVID-19 за минувшие сутки

В Турции от коронавируса (COVID-19) за минувшие сутки скончалось 42 человека. Вместе с этим зафиксировано 1482 новых случая заражения. Такие неутешительные данные опубликовал в своем Twitter-аккаунте министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.В источнике
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Московский Комсомолец Турция

В Турции от COVID-19 умерло 47 человек

Московский Комсомолец Турциявчера в 02:01
Народные новости

Власти Турции отметили рост числа тяжелых заболевших COVID-19 в стране

Народные новости31 августа в 19:06
Экономика сегодня

Минздрав Турции опубликовал неутешительные данные о жертвах COVID-19

Экономика сегодня31 августа в 18:44
Политическая Экспертиза

Глава Минздрава Турции: зафиксирован рост числа тяжелых случаев COVID-19

Политическая Экспертиза31 августа в 18:27
ПолитРоссия

Туристический сезон в Турции продолжает приводить к новым жертвам COVID-19

ПолитРоссия31 августа в 18:26
ФАН

Минздрав Турции сообщил о новых жертвах COVID-19 за минувшие сутки

ФАН31 августа в 13:52

Грачева обыграла Младенович и вышла в третий круг US Open

Россиянка один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала восемь брейк-пойнтов из 13, а у Младенович, занимающей 44-е место в рейтинге WTA, три эйса, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейков из 13.
Вести.Ruвчера в 14:00

В США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о Байдене

Министерство внутренней безопасности США подготовило доклад, в котором утверждается, что якобы Россия пытается распространять ложные сведения о психическом здоровье кандидата в президенты Джо Байдена.
Газета.Ruвчера в 14:58
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В Кремле подтвердили выступление Путина на сессии Генассамблеи ООН

Президент Владимир Путин должен выступить в 20-х числах сентября на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеозаписи, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службу Кремля Дмитрия Пескова.
ИжевскИнфо.РУвчера в 07:02
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Швеция испугалась кораблей РФ на Балтике и усилила боевую готовность армии

Как отметили журналисты, Россия и НАТО в последнее время заметно активизировали учения, и Стокгольм, испугавшись в том числе российских кораблей в нескольких километрах от своих границ, решил усилить свои позиции.
ФАН17:15
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Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Российская газетавчера в 08:23
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JBL представила свежие портативные динамики GO 3, Clip 4 и Xtreme 3

JBL Go 3 (слева) и JBL Clip 4 Все три динамика получили большой выделяющийся логотип JBL на лицевой стороне, тканевую отделку почти со всех сторон, особые выделяющиеся силиконовые полоски внизу — чтобы устройства хорошо держались на поверхности даже при воспроизведении самой громкой музыки.
3DNewsвчера в 10:01

Какие последствия ждут Россию в связи с отравлением Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием отравляющего средства типа «Новичок», что подтверждается исследованиями клиники «Шарите» и лаборатории бундесвера, и потребовала от России действенных мер в связи с этим.
РБКвчера в 15:54