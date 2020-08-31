Минздрав Турции сообщил о новых жертвах COVID-19 за минувшие сутки
В Турции от коронавируса (COVID-19) за минувшие сутки скончалось 42 человека. Вместе с этим зафиксировано 1482 новых случая заражения. Такие неутешительные данные опубликовал в своем Twitter-аккаунте министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.В источнике
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