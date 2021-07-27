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Минздрав Турции: темпы распространения коронавируса вызывают серьезную обеспокоенность

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что темпы распространения коронавируса в Турции вызывают серьёзную обеспокоенность.
RT на русском
Во вторник, 27 июля, Минздрав страны выявил 19 761 новый случай заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с 8 мая.
RT на русском
С 1 июля комендантский час в Турции был полностью отменен в связи с улучшением эпидситуации.
РИА Новости
Решение о возобновлении авиасообщения РФ с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
РИА Новости

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