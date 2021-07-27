Лидер женской сборной США по спортивной гимнастике четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз переведена в запас по ходу финала в командном многоборье на Играх в Токио из-за травмы, сообщает АП.
В минувший понедельник самолет, на борту которого находились министр обороны Турции Хулуси Акар, глава Генштаба Яшар Гюлер, а также командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дундар, через некоторое время после взлета был вынужден совершить экстренную посадку.
Накануне стало известно, что организаторы инклюзивного лагеря для детей с аутизмом "Какая разница" обратились с заявлением в полицию Красносельского района Петербурга после того, как жительница ЖК "Балтийская жемчужина" оскорбила их подопечных и пыталась прогнать с детской площадки.