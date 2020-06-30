Коронавирус
Доктор ПитерМинздрав: У переболевших коронавирусом мужчин может быть бесплодие
Перенесенный коронавирус может ухудшить качество спермы на 38%, сообщила главный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова. По ее словам, некоторые пациенты после болезни могут столкнуться с бесплодием.
Читать в источнике
Оценить47
с чего всё началось
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием, заявила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова.РИА Новости04:22
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минздраве предупредили о бесплодии переболевших коронавирусом мужчин
Национальная служба новостей04:47
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
Игры
Ролевая игра по мотивам «Гарри Поттера» выйдет в конце 2021 года
Версия.Инфо 09:16
Футбол
Кэмпбелл ушёл с должности тренера клуба третьего дивизиона Англии
«Саутенд» объявил об уходе Сол Кэмпбелла с должности главного тренера команды.
Евро-футбол.ру 09:50
Общество
В британском соборе появилась картина с темнокожим Иисусом Христом
На алтаре Сент-Олбанского собора (британское графство Хартфордшир) появилась картина "Тайная вечеря" с темнокожим Иисусом Христом.
Вести.Ru 11:29
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Общество
В Европе мигранты массово захватывают пустующие дома россиян
Как правило, чужие квартиры и дома захватывают выходцы из африканских стран.
Деловое.ТВ 08:53
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM вчера в 06:23
Политика
Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал законопроект о национальной безопасности в Гонконге, который вызвал негативную реакцию со стороны ряда западных стран и населения специального китайского района.
Газета.Ru 12:32
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала своего 18-летнего сына-именинника
Известный продюсер Яна Рудковская воспитывает троих детей. 28 июня у ее сына Николая был день рождения.
Летидор вчера в 07:00
Кино
Кристофер Нолан запрещает использовать стулья на съемках своих фильмов
Сама Хэтэуэй поделилась своим опытом работы с Ноланом на съемках "Темный рыцарь: Возрождение легенды".
КиноПоиск 10:10
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Энергетика
«Газпром» по решению арбитража перечислил средства польской PGNiG
«ООО «Газпром экспорт» перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», — приводит Интерфакс сообщение.
RT на русском 12:30
Футбол
Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА
RT на русском 12:36
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Политика
На здание посольства США в Москве спроецировали российскую Конституцию
Световую проекцию организовала арт-группа «Re:ванш».
REGNUM 06:00
Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил о первых двух составах, прошедших по Крымскому мосту после запуска грузового железнодорожного сообщения с материком.
Газета.Ru 06:01
Общество
TikTok и LiKee запретили в Индии
Среди запрещенных программ оказались TikTok, LiKee, Clash of Kings, WeChat, Weibo и другие.
Adindex.ru 03:43
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru 04:04
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения 16-летней девочки в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней девочки в Саратовской области, ее разыскивают с 26 июня.
ТАСС 11:56
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой 08:10
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
Общество
Путин наградил посмертно волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова
Известия вчера в 12:17
Игры
Sony опубликовала подборку игр, доступную на PlayStation Plus с июля
Компания Sony добавит на игровую платформу PlayStation Plus еще несколько игр, которые станут доступны для ее пользователей в июле.
NewInform вчера в 09:22
Общество
Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков
Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично.
РБК 11:19
Общество
Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля
"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:02
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com 12:36
Футбол
Локомотив — Крылья Советов 1:1
Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Крылья Советов".
Газета.Ru 10:11