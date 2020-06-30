Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием, заявила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова.

с чего всё началось

Перенесенный коронавирус может ухудшить качество спермы на 38%, сообщила главный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова. По ее словам, некоторые пациенты после болезни могут столкнуться с бесплодием.

Минздрав: У переболевших коронавирусом мужчин может быть бесплодие

Футбол Кэмпбелл ушёл с должности тренера клуба третьего дивизиона Англии «Саутенд» объявил об уходе Сол Кэмпбелла с должности главного тренера команды.

Политика В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. 274

Музыка Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink. 26

Политика Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге Председатель КНР Си Цзиньпин подписал законопроект о национальной безопасности в Гонконге, который вызвал негативную реакцию со стороны ряда западных стран и населения специального китайского района. 8

Шоу-бизнес Яна Рудковская показала своего 18-летнего сына-именинника Известный продюсер Яна Рудковская воспитывает троих детей. 28 июня у ее сына Николая был день рождения. 14

Кино Кристофер Нолан запрещает использовать стулья на съемках своих фильмов Сама Хэтэуэй поделилась своим опытом работы с Ноланом на съемках "Темный рыцарь: Возрождение легенды".

Политика В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. 937

Энергетика «Газпром» по решению арбитража перечислил средства польской PGNiG «ООО «Газпром экспорт» перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», — приводит Интерфакс сообщение. 80

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи. 2,7K

Транспорт По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил о первых двух составах, прошедших по Крымскому мосту после запуска грузового железнодорожного сообщения с материком. 650

Политика Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом. 1K

Общество Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля "С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении. 15