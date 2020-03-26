Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которая стремительно распространяется. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: количество жертв будет расти...

Число жертв коронавируса на Украине может быть катастрофическим, считает глава Минздрава страны Илья Емец, отметив, что сейчас «кое-кто» мешает работе по борьбе с вирусом, но не уточнил, кто именно.

Общество Школы Челябинской области официально закрываются на карантин С 26 марта до особого распоряжения в регионе приостанавливается посещение школ, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования.

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Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.

Происшествия В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.

Общество Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

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