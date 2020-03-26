Коронавирус

Евразия DailyЕвразия DailyНа Украине ждут катастрофическое число жертв коронавируса

Число жертв коронавируса на Украине может быть катастрофическим, считает глава Минздрава страны Илья Емец, отметив, что сейчас «кое-кто» мешает работе по борьбе с вирусом, но не уточнил, кто именно.
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Илья Емец
Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которая стремительно распространяется. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: количество жертв будет расти...
— Илья Емец, украинский врачНовый День вчера в 18:52

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