Общество
RT на русскомМинздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Ляшко. «Решением нашим мы чётко запретили поставки любой пищи в обсерватор», — приводит его слова «Укринформ».
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с чего всё началось
По его словам, в санатории запущен пищеблок и там готовят еду для находящихся на карантине, в том числе и диетическую для иностранных граждан, которые пожаловались на обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, передает Укринформ.Московский Комсомолец01:10
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