с чего всё началось

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Ляшко. «Решением нашим мы чётко запретили поставки любой пищи в обсерватор», — приводит его слова «Укринформ».

Общество В Совфеде объяснили изменение размера пенсии Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Здоровье Минздрав: действующее вещество «Кагоцела» не является госсиполом Министерство здравоохранения официально подтвердило, что российский противовирусный препарат «Кагоцел» своевременно прошел все необходимые проверки, из чего можно сделать вывод, что препарат не обладает серьезными побочными действиями.

Общество Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.

Футбол В России закрылось трансферное окно 22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.

Политика Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".

Общество 1788 человек заразились коронавирусом за пределами материкового Китая Как пишет газета South China Morning Post, за пределами материкового Китая в мире коронавирусом нового типа заразились уже 1788 человек.

Кино Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова (А. Першин) собрал в прокате боле 1 млрд рублей, сообщается 24 февраля в Единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на сайте Фонда кино.

Политика В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.

Политика США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.

Наука Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.

Хоккей Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину Нынешний сезон для Ковальчука складывается весьма противоречиво: в "Кингз" места себе он так и не нашел, а вот в "Монреале" с первых же дней стал своим (в 22-х матчах, проведенных за неполные два месяца, россиянин забросил 6 шайб, отдал 7 передач и набрал "+6" полезности).