Здоровье

РЕН ТВРЕН ТВМинздрав проверит больницу в Чите, где находится больной коронавирусом

Минздрав России поручил проверить в больнице в Чите, где находится больной коронавирусом гражданин Китая, условия оказания медпомощи.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:31, Ашберн
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Неизвестный напал с ножом на прохожих в бельгийском городе Гент

Подозреваемый нейтрализован прибывшими на место ЧП полицейскими. Неизвестный напал с ножом на прохожих в бельгийском городе Гент.
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Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
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Участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца

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Боевики запустили дроны в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии

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Российская газета 12:19
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Певицу МакSим госпитализировали в тяжелом состоянии

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в больницу в тяжелом состоянии, пишут СМИ со ссылкой на пиар-директора артистки Маргариту Соколову.
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Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»

Нападающий ПСЖ Неймар получил желтую карточку за издевательский финт против соперника в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».
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Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

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Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует

Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
РИА Новости 10:54
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В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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В Тель-Авиве скончался художник Валерий Айзенберг

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Сыгравшая в фильме «Экипаж» актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
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В России выявили первых двух человек, зараженных коронавирусом

«Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области», — рассказала Голикова.
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Происшествия

Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики

Газета.Ru 10:27
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Возле рухнувшего СКК прошел митинг

Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
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Дочь Успенской рассказала, что мать ее душила

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать.
Pravda.Ru 09:25
Политика

Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.
РИА Новости 06:11
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК вчера в 17:20
Армия и оружие

В Сирии несколько журналистов получили ранения

Государственное телевидение Сирии сообщило, что в окрестностях Алеппо несколько журналистов, освещавших операции сирийской армии, получили ранения.
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Футбол

«Тоттенхэм» в большинстве одержал победу над «Манчестер Сити»

Лондонский "Тоттенхэм" одержал победу над "Манчестер Сити" в матче 25-го тура чемпионата Англии.
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Сын Елены Яковлевой принял участие в конкурсе красоты бодибилдеров

Недавно Денис решил принять участие в конкурсе красоты для бодибилдеров.
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Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
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Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Известная журналистка Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
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В центре Петербурга нашли перевязанный электропроводом труп

Покойник был завернут в плед и простыню, перевязан электропроводом, на голову и ноги надеты полиэтиленовые пакеты.
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«Рубин», «Локомотив» и «Краснодар» интересуются защитником «Ромы»

Как сообщает TuttoMercatoWeb, римский клуб получил запросы от «Рубина», «Локомотива» и «Краснодара».
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Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
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Назвали основные ошибки при замене и доливе моторного масла

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Дубль Мирзова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»

Встреча прошла в Дохе (Катар) на стадионе Аспир-Центр и завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба, в составе которого дублем отметился Резиуан Мирзов (49-я и 75-я минуты).
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