Коронавирус
РБКМинздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Министерство здравоохранения разъяснило порядок выплат медикам, работающим с заразившимися коронавирусом. Соответствующее письмо в региональные органы здравоохранения 17 мая направила замглавы ведомства Татьяна Семенова (есть у РБК).
Читать в источнике
Оценить95
с чего всё началось
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19. Это медработники стационаров, специализированных выездных бригад скорой помощи, а также их водители, в том числе привлеченные к работе сотрудники транспортных организаций.РБКвчера в 21:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки будут возможны на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
РИА Новости 06:46
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Общество
Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции
Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18
Общество
В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции
В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить.
Вести.Ru 06:09
Общество
Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах
Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 16 мая в 07:13
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Общество
Главный эпидемиолог КНР: власти Уханя скрывали масштабы эпидемии
Власти китайского города Ухань в начале эпидемии коронавируса скрывали реальные масштабы проблемы.
ИА REX 03:30
Общество
В Воронежской области могут открыть магазины и вещевые рынки
В Воронежской области в ближайшие несколько дней могут принять решение о полноценном запуске офисов МФЦ, а также о возобновлении работы торговых объектов площадью до 400 кв. м, вещевых ярмарок и рынков.
Обозреватель Врн 04:56
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ вчера в 08:37
Общество
Власти Сочи с 1 июня откроют 65 пляжей при стабильной эпидобстановке
Пляжи Сочи на 90% готовы к приему туристов после снятия ограничений из-за коронавирусной инфекции, а с 1 июня 65 пляжей санаториев откроются для гостей при стабильной ситуации с коронавирусом.
Известия 05:56
Происшествия
В России продавали аппараты ИВЛ из 90-х по 700 тысяч рублей за штуку
В России продавали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из 1990-х по 700 тысяч рублей за штуку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 20:12
Общество
В Стерлитамаке снесли скульптуру Колчака
RT на русском 05:18
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда вчера в 04:36
Гаджеты
Huawei прокомментировала сложнейшую ситуацию, в которой оказалась из-за новых санкций США
Сама Huawei только что прокомментировала ситуацию, но пока без какой-либо конкретики.
iXBT.com 06:23
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о самочувствии Анастасии Заворотнюк
В эфире телеканала НТВ эстрадная исполнительница, заслуженная артистка РФ Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, у которой врачи обнаружили глиобластому.
Журналистская правда вчера в 05:26
Космос
В США представили правила освоения Луны
В НАСА представили соглашение Artemis Accords.
Московский Комсомолец вчера в 14:26
Общество
Куйвашев провел переговоры об открытии торговых центров
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел совещание, посвященное возможному открытию торговых центров.
Политсовет 03:51
Авто
Jaguar I-Pace первым из электромобилей подешевел после отмены пошлин
Jaguar I-Pace 4 мая вступили в силу новые правила импорта новых и подержанных электромобилей в Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению.
CARscope.ru 15 мая в 06:51
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опровергла слухи об увольнении с НТВ
RuNews24.ru вчера в 20:02
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила отметку в $34 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года во время торгов на лондонской бирже ICE подорожали на 4,9% до отметки в $34,09 за баррель.
News.ru 05:58
Киберспорт
Virtus.pro сыграет с VP.Prodigy за выход в финал Epic Prime League
Cyber.sports.ru 15 мая в 12:18
Политика
Назван лучший президент в истории Украины
Украинцы назвали лучшего президента страны за всю историю независимости.
Lenta.ru 05:04
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Российские банки предупредили об угрозе списания алиментов по долгам
Ибо с 1 июня в закон "Об исполнительном производстве" вступают в силу новые поправки, которые призваны защитить от принудительного списания с клиентских счетов доходы граждан, не подлежащих взысканию - социальные пособия от государства и ряд других выплат.
Российская газета 04:10