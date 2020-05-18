Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19. Это медработники стационаров, специализированных выездных бригад скорой помощи, а также их водители, в том числе привлеченные к работе сотрудники транспортных организаций.

с чего всё началось

Министерство здравоохранения разъяснило порядок выплат медикам, работающим с заразившимися коронавирусом. Соответствующее письмо в региональные органы здравоохранения 17 мая направила замглавы ведомства Татьяна Семенова (есть у РБК).

Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам

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