Коронавирус
РБКМинздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Министерство здравоохранения разъяснило порядок выплат медикам, работающим с заразившимися коронавирусом. Соответствующее письмо в региональные органы здравоохранения 17 мая направила замглавы ведомства Татьяна Семенова (есть у РБК).
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с чего всё началось
Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19. Это медработники стационаров, специализированных выездных бригад скорой помощи, а также их водители, в том числе привлеченные к работе сотрудники транспортных организаций.РБКвчера в 21:14
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