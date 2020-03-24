Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМинздрав дал рекомендации по лечению коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом, уточнили в министерстве. ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Минздрав дал рекомендации по лечению коронавируса

РИА Новости07:40

Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом

RT на русском07:27

Минздрав РФ: Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом

Агентство Москва07:13

В Минздраве заявили, что ибупрофен можно назначать пациентам с коронавирусом

ТАСС07:17

Минздрав назвал доступные при коронавирусе лекарства

News.ru07:15

Минздрав разрешил назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом

Известия07:24

Минздрав прокомментировал возможность использования ибупрофена при коронавирусе

Rambler News Service07:02
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Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

iReactor 03:57
Политика

Путин прибыл на стройплощадку больницы в Коммунарке

RT на русском 08:31
Общество

МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе

Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
ТАСС 07:44
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Общество

Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
РБК вчера в 18:21
Общество

Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США

ИА InterMedia 04:35
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Происшествия

В Татарстане выявили новый случай коронавируса

Новый случай заражения коронавирусом выявлен у жительницы Татарстана, вернувшейся из Аргентины транзитом через Москву, она чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 07:24
Энергетика

Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ

Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
REGNUM 08:23
Авто

Volkswagen приостановит производство автомобилей в России

«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Автоновости дня 04:02
Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК 09:20
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Наука

Появились новые данные о лабораторном происхождении коронавируса

Дни24 04:12
Общество

В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
ТАСС 08:22
Общество

В Крыму зафиксированы шесть случаев заболевания коронавирусом

В Республике Крым зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 08:40
Общество

Сбербанк отказался ограничивать снятие наличных в банкоматах

Сбербанк не намерен ограничивать снятие наличных средств в своих банкоматах после соответствующей рекомендации Центробанка.
Компания 09:06
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Газета.Ru вчера в 04:53
Происшествия

Появилось видео задержания похитительницы младенца в Йошкар-Оле

МВД России опубликовало видео задержания женщины, подозреваемой в похищении новорожденной девочки из роддома в Йошкар-Оле.
Российская газета 08:45
Происшествия

Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

РБК 09:26
Общество

Бизнесу Москвы дали отсрочку по налогам и арендным платежам

Срок оплаты аренды за апрель, май и июнь компаниям в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, которые арендуют у Москвы земельные участки и нежилые объекты.
Ведомости 09:58
Происшествия

Машинист поезда предупредил о коронавирусе под звуки похоронного марша

Российский машинист угодил в скандал после того, как сделал объявление о коронавирусе в поезде.
News.ru 07:56
Технологии

Облачный игровой сервис GeForce Now стал бесплатным на месяц

Развлечь игроков во время самоизоляции решил и облачный сервис GFN.RU — платформа стала бесплатной на месяц.
ЭндлессГеймОвер 02:46
Экономика

Борис Титов предупредил о критической ситуации в экономике России

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что наблюдаемый сегодня экономический кризис был вызвал пандемией коронавируса и обрушением нефтяных цен.
Московский Комсомолец 06:27
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Вести.Ru 06:07
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Токио и МОК договорились отложить Олимпиаду на 2021 год

BFM.ru 08:50
Политика

Россия получила приглашение на экстренный саммит G20 по коронавирусу

Евразия Daily 07:27
Авто

Выявлены последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости 05:41
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