Коронавирус
РИА НовостиМинздрав дал рекомендации по лечению коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом, уточнили в министерстве. ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Минздрав прокомментировал возможность использования ибупрофена при коронавирусе
Rambler News Service07:02
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