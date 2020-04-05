Коронавирус
Мойка78Минздрав дал рекомендации работодателям на время коронавируса
Минздрав России дал рекомендации работодателям из-за распространения коронавирусной инфекции. В ведомстве посоветовали обеспечить всех сотрудников, вынужденных общаться с людьми в течение всего рабочего дня, средствами индивидуальной защиты.
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Минздрав порекомендовал работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которым приходится контактировать с большим количеством людей, сообщается на сайте министерства.РБК10:16
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