Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМинздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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Минздрав порекомендовал работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которым приходится контактировать с большим количеством людей, сообщается
 на сайте министерства.
РБК10:16

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Минздрав рекомендовал продавцам и полицейским носить маски и перчатки

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Минздрав порекомендовал кассирам и полицейским носить маски и перчатки

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РИА Новости08:20

Минздрав посоветовал фармацевтам и полицейским носить маски и перчатки

Комсомольская правда09:01

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Вести.Ru09:01

Минздрав рекомендовал продавцам и полицейским носить маски и перчатки

Интерфакс08:36

Минздрав: сотрудники магазинов и аптек должны носить средства защиты

Газета.Ru09:02
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Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

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Toyota в России подняла цены на автомобили

Больше всего подорожал внедорожник Land Cruiser 200 в базовой комплектации. Toyota подняла цены на автомобили на российском рынке.
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Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

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Общество

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ТАСС 10:35
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Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

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Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
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Как уверяет замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, необходимо учитывать феномен «вирусовыделения» у излечившихся от нового типа коронавируса COVID-19, сообщает телеканал «Россия 1». Как пояснил Семенов, казалось бы, уже выписанный из клиники, излечившийся от заразы пациент остается носителем коронавируса.
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Находящийся под капельницей Гуф признался в любви бывшей жене

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Газета.Ru вчера в 09:36
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