Коронавирус
РИА НовостиМинздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом
Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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Минздрав порекомендовал работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которым приходится контактировать с большим количеством людей, сообщается на сайте министерства.РБК10:16
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