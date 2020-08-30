Минздрав дал рекомендации родителям по подготовке детей к школе
Смотрите также
В Москве неизвестные избили блогера Егора Жукова
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27
В Минске десятки тысяч людей вышли на демонстрацию против Лукашенко
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
«Локомотив» объявил об уходе Алексея Миранчука
Доктор Мясников выступил с обращением к спасавшим Навального врачам
Огромная змея заползла в рот уснувшей россиянке
Индия отказалась от участия в военных учениях в России
«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest
Три сборщика ягоды без вести пропали на Сахалине
В Москве неизвестные избили блогера Егора Жукова
Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией
Минздрав дал рекомендации родителям по подготовке детей к школе
ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27
На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля
Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.В источнике
Подробнее о событии