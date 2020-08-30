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РИА Новости
РИА Новости

Минздрав дал рекомендации родителям по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.В источнике
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Царьград

«Риск сохраняется»: Минздрав дал совет родителям, как подготовить школьников к COVID-19

Царьград17:48
РИА Новости

Минздрав дал рекомендации родителям по подготовке детей к школе

РИА Новости17:27
Известия

Минздрав России дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

Известия17:00
Ведомости

Минздрав дал рекомендации родителям по подготовке детей к школе

Ведомости17:01
РБК

Минздрав дал рекомендации родителям школьников в связи с COVID-19

РБК17:00
РЕН ТВ

В Минздраве объяснили, как уберечь школьников от COVID-19

РЕН ТВ17:08
Российская газета

Минздрав подготовил рекомендации родителям школьников

Российская газета17:00

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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От коронавируса в Большом Исаково умер 45-летний имам

Как сообщает правительство Калининградской области в воскресенье, 30 августа 2020 года, от пневмонии, явившейся следствием коронавирусной инфекции, скончался 45-летний Халил Ибрагим Мухлисов имам-хатыб, руководитель молельного дома в Большом Исаково Гурьевского района.
Русский Западвчера в 14:06
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Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь»

Бывшую овощебазу "Красная Пресня" может купить "Киевская площадь" Riverstretch Trading & Investments (RT & I), являющаяся сейчас основным владельцем девелоперской компании O1 Properties, намерена продать бывшую овощебазу "Красная Пресня" на северо-западе Москвы.
Коммерсантъ17:59

Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция

Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).
РИА Новостивчера в 15:24
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Тест на сдачу: для клиентов банков предложили ввести экзамены

Защитники прав потребителей в письме регулятору предложили распространить эту практику на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты — их кредитные организации активно предлагают в качестве альтернативы вкладам.
Известия17:01

Краба делят на квоты

Крупный российский добытчик глубоководного краба АО «РК "Восток-1"» попытается через суд получить 980 млн руб. компенсации и недополученной прибыли за изъятые у него Росрыболовством квоты на вылов этого ресурса.
Коммерсантъ17:59