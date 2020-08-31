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РИА Новости
РИА Новости

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.В источнике
С чего всё началось
Известия

Минздрав России дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

В преддверии нового учебного года Минздрав России напомнил родителям школьников, что риск заражения коронавирусной инфекцией всё еще сохраняется, именно поэтому нужно с большим вниманием отнестись к подготовке ребенка в школу.
Известия17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

РИА Новости20:16
Комсомольская правда

Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

Комсомольская правда18:52
Российская газета

Минздрав подготовил рекомендации родителям школьников

Российская газета17:00
ТАСС

Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

ТАСС17:07
РБК

Минздрав дал рекомендации родителям школьников в связи с COVID-19

РБК17:00
Известия

Минздрав России дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

Известия17:00
RT на русском

Минздрав напомнил родителям о рисках COVID-19 в новом учебном году

RT на русском18:52

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата Александра Лукашенко вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске.
РИА Новости18:41
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Музей-заповедник «Куликово поле» опубликовал программу праздника в честь покровителей лошадей

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Московский Комсомолец Тула28 августа в 20:28

Двоих пассажиров задержали после посадки самолета в Лондоне

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Известия21:59