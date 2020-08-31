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РИА Новости
РИА Новости

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.В источнике
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РБК

Минздрав дал рекомендации родителям школьников в связи с COVID-19

РБК17:00
Комсомольская правда

Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

Комсомольская правда18:52
Lenta.ru

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Lenta.ru18:45
ТАСС

Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

ТАСС17:07
РИА Новости

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

РИА Новости20:16
Известия

Минздрав России дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

Известия17:00
Российская газета

Минздрав подготовил рекомендации родителям школьников

Российская газета17:00

В Адыгее найдены захоронения неизвестного древнего племени

В лесах Майкопского района Республики Адыгея археологи обнаружили захоронения неизвестного древнего племени, представители которого проживали здесь во втором тысячелетии до нашей эры, сообщают "Аргументы и Факты".
Pravda.Ru03:44

В Сыктывкаре состоялась премьера фильма «Шугалей-2»

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Pravda.Ru29 августа в 12:55
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