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Lenta.ru
Lenta.ru

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

В первую очередь Минздрав рекомендует родителям доступно и наглядно донести до ребенка информацию об опасности коронавируса и важности соблюдения профилактических мер.В источнике
С чего всё началось
Известия

Минздрав России дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

В преддверии нового учебного года Минздрав России напомнил родителям школьников, что риск заражения коронавирусной инфекцией всё еще сохраняется, именно поэтому нужно с большим вниманием отнестись к подготовке ребенка в школу.
Известия17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

РИА Новости20:16
Известия

Минздрав России дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

Известия17:00
URA.Ru

В Минздраве РФ объяснили, как защитить школьников от коронавируса

URA.Ru18:14
ТАСС

Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

ТАСС17:07
РБК

Минздрав дал рекомендации родителям школьников в связи с COVID-19

РБК17:00
Комсомольская правда

Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

Комсомольская правда18:52
Российская газета

Минздрав подготовил рекомендации родителям школьников

Российская газета17:00

В Лондоне задержали двух пассажиров из-за «угрозы» на борту самолета

Полиция британского графства Эссекс задержала двух пассажиров по закону о терроризме после того, как пассажирский самолет во время посадки в аэропорту Лондона должны были сопровождать истребители из-за "угрозы" на борту, передает телеканал Sky News со ссылкой на заявление правоохранителей.
В Лондоне задержали двух пассажиров из-за «угрозы» на борту самолета
РИА Новости20:35

64 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие 24 часа в Алтайском крае у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 49 пациентов, зарегистрировано три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 03:06
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Сомнолог объяснила, нужно ли бояться судорог во сне

Руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева объяснила, когда короткие судороги во сне или непосредственно перед сном могут указывать на болезнь, а когда это — безобидное свойство организма.
Невские Новости20:12

AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» (принадлежит Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФону» и РФПИ) совместно с сервисом «Самокат» запускает в России экспресс-доставку продуктов и товаров повседневного спроса, сообщил РБК со ссылкой на пресс-релиз компаний.
Коммерсантъ19:17
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Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.
РИА Новости18:59
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Коронавирусом в Забайкалье заболели 29 человек, столько же вылечились

29 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Забайкалье по данным на 29 августа, столько же человек вылечены и выписаны из медучреждений, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.
Чита.Ру29 августа в 00:21
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Умерла актриса из «Терминатора-2»

Умерла актриса из фильма «Терминатор-2:Судный день» Лесли Хэмилтон (Leslie Hamilton), сестра-близнец сыгравшей Сару Коннор в обоих частях «Терминатора» Линды Хэмилтон.
Lenta.ru19:20
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