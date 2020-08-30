В Лондоне задержали двух пассажиров из-за «угрозы» на борту самолета

Полиция британского графства Эссекс задержала двух пассажиров по закону о терроризме после того, как пассажирский самолет во время посадки в аэропорту Лондона должны были сопровождать истребители из-за "угрозы" на борту, передает телеканал Sky News со ссылкой на заявление правоохранителей.