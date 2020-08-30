Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
В первую очередь Минздрав рекомендует родителям доступно и наглядно донести до ребенка информацию об опасности коронавируса и важности соблюдения профилактических мер.В источнике
С чего всё началось
Минздрав России дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября
В преддверии нового учебного года Минздрав России напомнил родителям школьников, что риск заражения коронавирусной инфекцией всё еще сохраняется, именно поэтому нужно с большим вниманием отнестись к подготовке ребенка в школу.
Известия17:00
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