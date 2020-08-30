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РИА Новости
РИА Новости

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.В источнике
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Ведомости

Минздрав дал рекомендации родителям по подготовке детей к школе

Ведомости17:01
РИА Новости

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

РИА Новости17:27
ТАСС

Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

ТАСС17:07
URA.Ru

В Минздраве РФ объяснили, как защитить школьников от коронавируса

URA.Ru18:14
РБК

Минздрав дал рекомендации родителям школьников в связи с COVID-19

РБК17:00
Известия

Минздрав России дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

Известия17:00
Российская газета

Минздрав подготовил рекомендации родителям школьников

Российская газета17:00

ПФР начал принимать заявления на новую выплату 10 тыс. рублей

В Пенсионном фонде России (ПФР) обратились к отдельным категориям российских граждан, у которых сейчас появляется право на новую единовременную денежную выплату в размере десяти тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.
ПФР начал принимать заявления на новую выплату 10 тыс. рублей
Primpress.ruвчера в 09:25
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«Лион» победил в финале женской Лиги чемпионов пятый раз подряд

В финальном матче женской Лиги чемпионов французский «Лион» одержал победу над немецким «Вольфсбургом» со счетом 3:1. В составе французской команды по мячу забили Ле Соммер на 25-й минуте, Кумагаи на 44-й минуте и Гуннарсдоттир на 88-й минуте.
Нева Спортвчера в 16:20

64 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие 24 часа в Алтайском крае у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 49 пациентов, зарегистрировано три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 03:06
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Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.
РИА Новости18:59
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«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда

В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
AstroNews.ru29 августа в 03:45
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Импорт муки из России и Казахстана в Киргизию вырос почти на треть

Бишкек, 31 августа 2020, 00:07 — REGNUM Объем импорта пшеничной муки в Киргизию из других стран-участниц Евразийского экономического союза в январе — июне 2020 года вырос на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пишет «Tazabek».
REGNUM17:07

«Барселона» приняла решение о сокращении зарплаты Лионеля Месси за каждый день отсутствия

Стало известно, какие дисциплинарные меры наказания будут применены к 33-летнему аргентинскому капитану «Барселоны» Лионелю Месси, в случае если он всё-таки решит не присутствовать на предсезонном сборе.
Чемпионат19:15