Производитель антибиотика для лечения муковисцидоза осуществит срочную поставку препарата в Россию. Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.

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