Здоровье
РБКМинздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства
Производитель антибиотика для лечения муковисцидоза осуществит срочную поставку препарата в Россию. Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.
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Политика
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Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
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Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
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Western Digital презентовала новый твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe.
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Песков опроверг слова Авакова про Суркова
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Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
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Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
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В России придумали способ снизить стоимость автомобилей на 10%
Включение в нацпроекты задач по локализации автокомпонентов в России позволит снизить стоимость отечественных автомобилей примерно на 10%.
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Названы актеры нового фильма «Один дома»
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Армия и оружие
В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки
В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Политика
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Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
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Премьер-министр Украины не исключил возможности «газовой войны»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в фейсбуке сообщил, Киев продолжит договариваться с Москвой о газе дальше.
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«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2020 год
Ранее конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд. Стоит отметить, что в 2019 году оборонных бюджет США составил $716 млрд.
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ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
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Комиссия РФС: Мешков принял верные решения в матче «Зенит» — «Спартак»
Комиссия определила, что по ключевым эпизодам матча арбитр Виталий Мешков принял верные решения.