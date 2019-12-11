Здоровье

РБКРБКМинздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства

Производитель антибиотика для лечения муковисцидоза осуществит срочную поставку препарата в Россию. Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.
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